La Riscoperta del Bagno Rilassante

La Riscoperta del naturale con un corso di avvicinamento al vino a Collevecchio : Sapore DiVino #pastosospeso : Due giorni da trascorrere in un vecchio convento non lontano da Roma, per imparare qualcosa di più sul vino naturale e con l’occasione degustare qualche bottiglia insieme all’ottimo cibo locale e a quello offerto da AltroMercato. Le premesse ci sono tutte, senza contare poi i pasti principali preparati dallo Chef Lorenzo Leonetti che ci ha incantato mentre impastava una enorme pagnotta di pane fatta con farine ricercate e ...

La vera storia del cirneco - la razza più antica Riscoperta da una nobildonna straordinaria : Donna di grande fascino come ancora può notarsi dalle tante immagini che la vedono in giro per il mondo, con gli inseparabili cirnechi per niente sportiva nell'accettare le sconfitte, peraltro rare. ...