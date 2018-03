La Posta | utile in calo nel 2017 | pesa Autopostale

Elezioni 2018 - la Posta in gioco era mandare a casa Renzi e Berlusconi. Inutile ogni altro voto : Una mia amica di Genova, che stimo molto, mi scrive: «Sono davvero molto dispiaciuta. Mi auguravo che tu condividessi le posizioni di Potere al Popolo». Anche un altro amico, molto attivo per «PaP» mi ha supplicato di dare una mano a farlo votarlo. Il risultato è inesistente. Non basta avere alcuni temi «popolari e giusti» per fare una lista elettorale. «Potere al Popolo» è stata la riedizione di Rifondazione Comunista, cioè l’idea ...

La nuova beffa dei sacchetti bio : etichetta non comPostabile inutile per l'umido : La querelle sui sacchetti bio a pagamento per frutta e verdura in Italia non è del tutto finita. Si era detto che i sacchett i della frutta a pagamento potevano essere riutilizzati per l'umido ma a ...