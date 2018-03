La piccola Parker balla con Michelle Obama

vanityfair

(Di giovedì 8 marzo 2018) La foto di quella bimba di due anni, che guardava con ammirazione il ritratto dialla National Portrait Gallery di Washington, ha fatto il giro del mondo. È stata postata su Facebook da un altro visitatore, Ben Hines, che ha commentato: «Io e mia moglie Donna siamo lieti di aspettare in fila dietro questa amante dell’arte e promettente patriota», e condivisa su Instagram anche dall’autrice del ritratto, l’artista di Baltimora Amy Sherald. Quell’immagine ha raggiunto anche la ex first lady, che ha voluto incontrare la bimba. Su Twitter,ha postato il video in cui, insieme, nel suo ufficio di Washington,no «Shake it off» di Taylor Swift, e ha commentato: «, sono così felice di aver avuto l’opportunità di incontrarti (e del nostro dance party)! Continua a sognare in grande… e forse un giorno sarò io a guardare con orgoglio un tuo ...