La notizia della “raffica di richieste” di reddito di cittadinanza è stata grandemente

Belen incinta? La notizia della gravidanza figlia di Iannone fa impazzire il web : La notizia sta correndo sul web, l’ipotesi di una gravidanza non appare completamente infondata. Durante l’ultima vacanza alle Maldive passate con il piccolo Santiago ed il compagno Andrea Iannone, la soubrette ha pubblicato uno serie di scatti romantici su Instagram, che la ritrae felice e affiatata con il compagno Iannone. Questo indizio non è di certo sufficiente a confermare la dolce attesa della showgirl, però una notizia ormai ...

STRISCIA LA notizia/ I messaggi degli inviati per la Festa della Donna : Dopo la puntata in edizione ridotta di mercoledì, questa sera STRISCIA la NOTIZIA torna nell'access prime time di Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Ficarra e Picone.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 12:10:00 GMT)

“È incinta”. Arriva anche a Stefano la notizia della gravidanza di Belen. Lui è in Honduras per l’Isola dei Famosi e l’annuncio lo prende alla sprovvista. Reagisce così : È incinta? Ancora non si sa se è vero, quel che è certo è che la notizia della presunta gravidanza di Belen Rodriguez che sarebbe in attesa del suo secondo da Andrea Iannone (per lui sarebbe il primo) è una delle notizie che sta suscitando più clamore nelle ultime ore. A lanciare la bomba su Belen e Iannone il settimanale Nuovo Tv secondo il quale sarebbe questa gravidanza il motivo per cui Belen avrebbe rinunciato alla conduzione del Grande ...

STRISCIA LA notizia VS ISOLA DEI FAMOSI/ Gli errori della 'svicolona" Marcuzzi e le parole di Chiara Nasti : Nuovo servizio di STRISCIA la NOTIZIA sull'ISOLA dei FAMOSI 2018 e il canna-gate. Il tg satirico risponderà alla frecciatina lanciata in diretta da Alessia Marcuzzi?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 21:41:00 GMT)

Striscia la notizia - le pessime condizioni della linea Catanzaro-Cosenza : Striscia la Notizia mostra le pessime condizioni della linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro . Il tratto calabrese, come riportato dall'inviato Luca Galtieri , è uno dei più dissestati di tutte le ...

STRISCIA LA notizia vs ISOLA DEI FAMOSI/ L'infortunio di Craig Warwick : fuga dalla Macchina della Verità? : STRISCIA la NOTIZIA contro ISOLA dei FAMOSI: durante la puntata di stasera, verrano svelati i nomi dei 4 concorrenti che avrebbero fumato con Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:11:00 GMT)

Striscia la notizia/ Le pessime condizioni della linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro : Dopo la pausa domenicale questa sera, lunedì 5 marzo, 2018, alle 20,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci con Ficarra e Picone.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 20:51:00 GMT)

“Hai capito Suor Cristina!?”. Indimenticabile - eccola oggi con una bomba. La sua voce aveva incantato tutti e la sua grinta aveva conquistato il pubblico. Ma adesso arriva la notizia della ‘rivoluzione’ : Con la sua voce ha incantato i telespettatori italiani. Ricorderete quando Suor Cristina si è presentata a The voice of Italy stravincendo sugli altri concorrenti. Da quel momento la sua vita è completamente cambiata anche se il grande successo sperato non è mai veramente arrivato, nonostante il tanto chiacchierare che si fece attorno a questa ragazza che oltre alla Fede aveva la passione del canto. Da qualche tempo ha iniziato a girare ...

“Fatemelo vedere”. Morte Davide Astori - la disperazione della compagna Francesca. La fidanzata del calciatore - ex Grande fratello e modella - una volta ricevuta la drammatica notizia - è andata a Udine per dare un ultimo saluto al suo “sole”. Momenti di cordoglio assoluto : La Morte di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina, morto in albergo per arresto cardio-circolatorio, ha sconvolto il mondo. Astori aveva 31 anni ed era molto amato. La sua scomparsa ha devastato una nazione ma, prima, la sua famiglia. Per esempio la sua compagna, Francesca Fioretti, che Astori aveva conosciuto nel 2013. Tra loro era stato subito amore: quando si erano incontrati alla festa di un amico comune, avevano iniziato della loro ...

Astori - Carlos Sanchez ha un malore in campo alla notizia della morte : malore in campo per Carlos Sanchez , centrocampista colombiano che a gennaio la Fiorentina ha ceduto in prestito all'Espanyol. Oggi la squadra catalana ha giocato contro il Levante e Sanchez è rimasto ...

Carlos Sanchez crolla a terra dopo la notizia della morte di Astori [FOTO] : La notizia della morte di Astori ha sconvolto tutti, anche l’ex compagno di squadra Carlos Sanchez. Il calciatore è sceso in campo nella gara di campionato della Liga Spagnola tra Levante ed Espanyol, partita che si è conclusa sul punteggio di 1-1. Carlo Sanchez è stato avvertito della terribile notizia al termine della partita, il calciatore è crollato a terra ed è stato subito soccorso. Astori è stato trovato morto questa mattina prima ...

Morto Astori - il capitano della Fiorentina : la notizia sui siti stranieri : Il difensore è scomparo all'improvviso a 31 anni, a causa di un arresto cardiaco nella notte. Il decesso è avvenuto poche ore prima di scendere in campo con la maglia viola contro l'Udinese. La morte ...

Chiara Nasti contro Striscia la notizia : il comunicato della fashion blogger : Chiara Nasti contro Striscia la notizia passa alle vie legali per l’audio sul canna gate Chiara Nasti ha finalmente rotto il silenzio. In una nota diffusa agli organi di stampa, la fashion blogger ha preso – per l’ennesima volta! – le distanze dal canna-gate che è scoppiato all’Isola dei Famosi. La ventenne napoletana, tirata senza […] L'articolo Chiara Nasti contro Striscia la notizia: il comunicato della ...