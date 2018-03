La marcia del fondo Elliott verso Tim | l' amministratore delegato Amos Genish incontrerà i

Asia Argento alla marcia delle donne : Giornalisti - vergognatevi : "Avete fatto gossip sui nostri stupri, vergognatevi". Asia Argento sfila a Roma nel corteo "Non una di meno" organizzato in occasione della giornata per i diritti delle donne e se la prende con i Giornalisti. "Andate via. Non fate nulla per le donne. Non vogliamo parlare con voi", ha urlato l'attrice, "Lasciate che queste donne possano esprimersi. Io sono qui per le donne e ...

IMMATURI LA SERIE/ Anticipazioni del 23 febbraio 2018 : Virgilio fa marcia indietro con Doriana? : IMMATURI la SERIE, Anticipazioni del 23 febbraio 2018, in prima tv assoluta. Lorenzo finge di essere malato per non vedere Luisa, Virgilio si confronta con Doriana. (Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 09:26:00 GMT)

SPY FINANZA/ Così gli Usa si preparano alla retromarcia della Fed : Non si parla più dei mercati finanziari, quasi che tutto stesse andando per il meglio. Negli Usa non mancano segnali preoccupanti.

Cina - la lunga marcia verso i porti dell’Ue : dopo Grecia e Italia - obiettivo è il Belgio. “Ormai possiede 1/10 degli scali europei” : Da Singapore al Mare del Nord. La Cina sta mettendo le mani sui principali scali portuali tra Asia, Africa ed Europa. L’obiettivo è quello di colmare il deficit infrastrutturale eurasiatico e riportare in vita le antiche rotte commerciali lungo una “nuova via della seta marittima”, come annunciato dal presidente cinese Xi Jinping nell’ottobre 2013. Ma nonostante la conclamata natura “win-win” del progetto, non ...

La marcia dei napoletani su Roma - dieci bus bloccati dalla Digos : «Perquisita la moglie del sindaco» : Inviato a Roma Per la terza volta da quando è in carica il sindaco Luigi de Magistris, la sua maggioranza, la giunta e gli arancioni di demA manifesteranno davanti Palazzo Chigi...

Hollywood contro l'uso delle armi : Clooney dona 500mila dollari alla marcia : Le star di Hollywood uniscono le forze e si schierano contro l'utilizzo fuori controllo delle armi negli Stati Uniti. Il primo a metterci la faccia è George Clooney.Dopo l'ennesimo massacro in una scuola della Florida, in cui un ex studente ha ucciso 17 persone, si è riaccesa negli Usa la protesta per la vendita e l'utilizzo delle armi. L'episodio ha talmente scioccato l'America che un'associazione ha organizzato ...

La marcia dei napoletani su Roma comincia in ritardo - dieci bus bloccati dalla Digos : «Perquisita la moglie del sindaco» : Inviato a Roma Per la terza volta da quando è in carica il sindaco Luigi de Magistris, la sua maggioranza, la giunta e gli arancioni di demA manifesteranno davanti Palazzo Chigi...

M'illumino di meno - in marcia per raggiungere la luna da Città della Pieve : Tanti italiani hanno sul tetto di casa i pannelli fotovoltaici e tutti i governi del mondo hanno fatto altri accordi, a Parigi nel 2015, per ridurre i danni dei cambiamenti climatici. Tutti meno uno. ...

Un fiume di persone alla marcia di Pozzuoli : 'Il silenzio uccide più dell'illegalità' : ... via Nicolardi, via Matilde Serao, via Parini e via Pirandello, per fare ritorno in piazza de Curtis, dove è stato allestito un palco per alcune esibizioni e spettacoli musicali. Sono intervenuti, ...

Banche - le incognite della marcia del Credito Valtellinese verso la maxi ricapitalizzazione a cavallo delle elezioni : Sarà interessante capire in quali tasche finiranno davvero le azioni del maxi aumento di capitale del Credito Valtellinese che partirà lunedì 19 febbraio e si concluderà l’8 marzo. Il successo dell’operazione è determinante non tanto per un ipotetico rilancio dell’istituto, quanto piuttosto per evitare che venga posto in risoluzione, schiacciato dall’enorme massa di crediti in sofferenza (4 miliardi, il 25% degli impieghi) e da perdite sempre ...

Stazione Spaziale : nella tabella di marcia della NASA c’è anche la ISS : nella tabella di marcia della NASA, in primo piano, c’è Stazione Spaziale Internazionale. Mentre il lancio della nave russa di rifornimento Progress 69 è stato rimandato a data da definirsi, l’agenzia americana, tramite il Commercial Crew Program e insieme alle industrie partner Boeing e SpaceX , sta lavorando per riportare in America i lanci verso la Stazione orbitante. Ciascuna delle due compagnie partner – spiega Global Science ...

marciapiedi peggio delle strade : pedoni a rischio per le troppe buche : Non ci sono solo le buche sulle strade. Ci sono anche quelle sui Marciapiedi. E se le prime sono l' incubo degli automobilisti e dei ciclisti, le seconde sono la dannazione dei pedoni. Dai Parioli a ...

Monterusciello - tutti in strada per la marcia della Legalità : Al termine della marcia, poi, ci saranno delle esibizioni e degli spettacoli. Lunedì prossimo, invece alle ore 16,30 nella sala consiliare 'Nino Gentile' in via Tito Livio al Rione Toiano, ci sarà la ...

SANTA MARIA A VICO " La marcia silenziosa degli studenti del Majorana Bachelet dopo l'accoltellamento della prof : ... le agenzie educative, le associazioni e i movimenti che hanno manifestato solidarietà alla nostra comunità scolastica, definendo "inaccettabile" il noto evento di cronaca dei giorni scorsi. Si ...