La Lega a Napoli dà l' avviso di sfratto a De Magistris

Renzi a Napoli : "Pd unico argine a estremisti della Lega e del M5S" : Matteo Renzi da Napoli, dove incontra i candidati della Campania e Paolo Siani, e dice: mi dispiace che non tutte le candidature siano come la sua.

Napoli - Sarri : ''Europa League folle e la Lega non ci aiuta'' : Napoli - Maurizio Sarri parla alla vigilia della sfida con il Lipsia al San Paolo, gara d'andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League. Dopo la conferenza, a Sky, il tecnico parla anche della ...

Lega Serie A : Juve - Inter e Roma sventano 'golpe' anti-Malagò di Lazio - Napoli e Milan : ... Genoa, Hellas Verona, Lazio, Milan, Napoli, Torino e Udinese, di eleggere i vertici della Serie A , tra i quali il presidente e l'amministratore deLegato, prima ancora che il numero uno dello sport ...

Verso Napoli-Lazio | In esclusiva le parole di Alessandro Menghi - colLega di www.lalaziosiamonoi.it «Bilancio positivo : i risultati frutto ... : Non so dire se l'assenza di Milinkovic-Savic possa essere identificata tra le cause del ko contro il Genoa, ma è indubbio che il serbo abbia un peso specifico importante nell'economia tecnico-tattica ...

Disabile Legato al letto a Napoli - i vicini : “Tutti sapevano” : Disabile legato al letto a Napoli, i vicini: “Tutti sapevano” A Mattino 5 la testimonianza dei conoscenti del 36enne incatenato nella sua casa di Saviano. Continua a leggere L'articolo Disabile legato al letto a Napoli, i vicini: “Tutti sapevano” sembra essere il primo su NewsGo.

Grassani (Legale Napoli) : “Younes rischia una squalifica e sanzioni economiche” : Il caso Amin Younes fa ancora parlare in ambiente Napoli. Quello che doveva essere il primo colpo degli azzurri per il prossimo calciomercato, rischia di rivelarsi un clamoroso buco nell’acqua. Lo stesso calciatore tedesco ha infatti dichiarato di non essere sicuro di voler vestire la maglia del Napoli. A fare chiarezza su questa questione è stato il legale […] L'articolo Grassani (legale Napoli): “Younes rischia una squalifica ...

Younes non va a Napoli / "Non so cosa farò" - ma il Legale chiarisce : "E' un giocatore azzurro" : Younes non va a Napoli: "Non so cosa farò in estate": dichiarazioni shock del nazionale tedesco. Rischia clamorosamente di saltare il trasferimento.

Mertens è ilLegale - il pallonetto del belga lascia senza parole : Napoli vola sul Benevento VIDEO] : La rete di Dries Mertens è davvero illegale: finta e pallonetto da posizione impossibile, Napoli vola. Ecco il VIDEO del gol illegale, semplicemente illegale. Stop, piroetta su se stesso a mandare in ...

Capri isolata per la mareggiata : stop ai colLegamenti da Napoli : Capri - Mare agitato e forti raffiche di libeccio hanno messo a dura prova nelle ultime ore i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli. Attualmente tutte le corse per Capri sono sospese e quindi ...