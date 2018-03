La compagnia del cigno | iniziate le riprese della nuova fiction di Ivan Cotroneo

Caso Weinstein - saltato l’accordo per la vendita della compagnia del produttore accusato di molestie e violenza sessuale : l’accordo finanziario/amministrativo “al femminile” per rilevare la The Weinstein Company è saltato. Lo rivela la capocordata dell’intera operazione finanziaria, Maria Contreras-Sweet. “Dopo aver firmato e iniziato la fase di verifica della conferma, abbiamo ricevuto informazioni deludenti sulla fattibilità del completamento di questa transazione”, ha spiegato la donna, responsabile dei rapporti con le piccole imprese durante l’amministrazione ...

Weinstein - salta accordo per l'acquisizione della sua compagnia - : La Company del produttore, finito nello scandalo degli abusi sessuali, doveva essere acquistata da Maria Contreras-Sweet , che l'avrebbe salvata dalla bancarotta. Il motivo del passo indietro è ...

Caso Weinstein - venduta la compagnia del produttore travolto dalle accuse di molestie : a guidarla sarà una donna : La The Weinstein Company è stata tolta dalle mani di Harvey Weinstein e d’ora in avanti avrà un cda in gran parte femminile. La compagnia di produzione e distribuzione cinematografica co-fondata nel 2005 da Bob e Harvey Weinstein – quest’ultimo travolto della accuse di molestie e violenza sessuale che hanno fatto il giro del mondo -, era la diretta prosecuzione industriale della compagnia indipendente Miramax che i fratelli avevano fatto nascere ...

Andria "Lingua Matrigna" : il 6 marzo lo spettacolo della compagnia del Sole : La Nostra Analfabeta , oramai premio Nobel, parla al pubblico per ricordarsi quanta strada ha percorso prima di avere la gratificazione di vedere le proprie opere tradotte da altri in tutto il mondo. ...

Usa - Delta air contro armi : stop sgravi per la compagnia in Georgia : Il parlamento della Georgia, negli Stati Uniti, ha varato una legge che boccia la proposta di sgravi fiscali fortemente voluta dalla Delta Air Lines. Una "punizione" per la compagnia aerea con sede ad ...

Torre Piloti - processo bis : la compagnia Messina si costituirà parte civile. Legali delle vittime : “Scelta di cattivo gusto” : Hanno deciso di costituirsi parte civile nell’udienza preliminare del processo bis per il crollo della Torre Piloti di Genova, causata dallo scontro della loro nave Jolly Nero con la struttura costruita a fil di banchina. La compagnia Messina chiederà 30mila euro di danni ai 17 imputati per i danni riportati dal cargo e per i rischi corsi dall’equipaggio, che in parte è stato condannato in primo grado per la morte delle 9 persone ...

21 22 23 febbraio - "IL MISANTROPO" DELLA compagnia FACTORY IN SCENA A TARANTO E TAVIANO : FACTORY COMPAGNIA Transadriatica dal 2009 svolge prevalentemente le attività di produzione di spettacoli , Diario di un brutto anatroccolo, La bisbetica domata, Romeo e Giulietta, Cenerentola, Sogno ...

Alle 21 : 30 in diretta con Eurolive : gli argomenti più caldi del momento in compagnia della redazione : Torna uno dei classici appuntamenti delle dirette di Eurogamer.it, un'occasione per interagire direttamente con alcuni esponenti della redazione e per parlare insieme a noi di alcuni degli argomenti più caldi del momento o di ciò che più vi incuriosisce dei prossimi mesi di questo 2018 videoludico.Torna Eurolive, con una diretta come sempre focalizzata sulle uscite del momento e su ciò che il nostro medium preferito ci sta riservando in questi ...

"Amadeus" : la compagnia della Civetta in scena a Quarona : alle ore 21 al Salone Sterna di Quarona. L'ingresso allo spettacolo, inserito all'interno della stagione teatrale quaronese, è libero. A fare da sfondo alla frizzante commedia pop della compagnia ...

“L’ha aggredito”. Mattino 5 - nel salotto della Panicucci c’è Alba Parietti. La bella diva è in compagnia del figlio Francesco e si parla dell’essere genitori. Quando i due escono dallo studio - però - il ragazzo riceve una telefonata che gli fa perdere la testa. Quel che succede dopo è un incubo. Già sapete tutto? : Si chiama Francesco ed è il figlio che Alba Parietti ha avuto da Franco Oppini. È il suo unico figlio e la showgirl con lui è molto apprensiva. Diciamo opprimente? Diciamolo. In che senso è opprimente? Nel senso che è capace di chiamare il figlio anche 10 volte in un giorno, tanto per farvi capire. E Francesco non è affatto un ragazzino, è un uomo. Grande, grosso, vaccinato. però Quando una mamma è apprensiva, è impossibile fermarla. A meno che ...

Precipita aereo della compagnia iraniana Aseman 66 morti : Una grave sciagura aerea è avvenuta in Iran. Un aereo della compagnia Aseman, partito da Teheran e diretto a Yasuj,

Alle 21 : 30 un'imperdibile diretta in compagnia dell'ispirato Fe : È una delle uscite più interessanti della settimana e il protagonista assoluto della nostra ultima diretta della giornata. Stiamo parlando di Fe, nuovo titolo dell'etichetta EA Originals disponibile da oggi su PC, PS4, Xbox One e Switch.Sulle nostre pagine trovate già la recensione del gioco ma nel caso non lo conosciate sappiate che nel titolo vestiremo i panni di Fe, una piccola creatura immersa in un mondo tutto da scoprire e con cui ...

Sorpresa Alitalia - i suoi voli sono i più puntuali del mondo. Maxi alleanza per acquistare la compagnia italiana : Con il 91,89 per cento dei voli atterrati in orario, nello scorso mese di gennaio, Alitalia è risultata la compagnia più puntuale al mondo. A certificarlo sono i dati di FlightStats, società ...

Alitalia - si lavora a una cordata con Air France - easyJet - Delta e Cerberus per comprare la compagnia di bandiera : Una cordata a quattro, con Air France, easyJet, Delta e Cerberus, per acquistare Alitalia. A questo, secondo quando si apprende, si sta lavorando nelle trattative in corso per la vendita della compagnia italiana. L'ipotesi sarebbe una delle strade che si stanno vagliando in questa fase di approfondimento prima di autorizzare un negoziato in esclusiva. La cordata avrebbe chiesto di fissare un incontro con i commissari per la prossima settimana, ...