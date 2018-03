La campagna elettorale è finita Appello di Sergio Mattarella per sbloccare l' empasse

Firenze - i senegalesi hanno paura : “campagna elettorale sulla nostra pelle - l’italiano medio si sente legittimato…” : Il giorno dopo l’uccisione dell’ambulante senegalese Idy Diene da parte di un italiano di 65 anni, la comunità senegalese e molti fiorentini si sono ritrovati sul luogo della tragedia, il ponte Vespucci a Firenze, e hanno dato vita a un presidio: “Per la prima volta abbiamo assistito a una campagna elettorale che è stata fatta interamente sulla pelle dei migranti – afferma Pape Diaw, membro della comunità senegalese ...

Cos’è successo alla sinistra : diario dalla campagna elettorale di Liberi e Uguali : Livorno, volantinaggio in zona Barriera Garibaldi. C'è un gruppo di uomini davanti a un bar?—?sala slot, mi avvicino con un volantino in mano. Uno di loro mi dice "voto Salvini". Io gli dico "davvero?". Lui mi risponde, "mi chiamo Vladimir" (come Lenin), "sono nato in Corea" (le case popolari di Livorno in cui il PCI prendeva più del 90%), "gli immigrati hanno rotto il cazzo".Palo del Colle, volantinaggio in stazione. Sala ...

Figlio di una delle vittime di Kabobo : Grasso fa campagna elettorale sulla pelle di mio padre : Andrea Masini, 39 anni, è il Figlio del signor Ermanno Masini, una delle vittime di Adam Kabobo. Il ghanese irregolare che il 14 maggio di cinque anni fa ha seminato morte e paura nel quartiere milanese di Niguarda. "Lo ha aggredito alle spalle con un piccone che gli ha aperto in due la calotta cranica, si è spento dopo tre giorni di coma".Per quel delitto e per quelli di altre due persone, il migrante è stato condannato a ...

Uno scandalo la lista dei ministri 5stelle? E Gentiloni che fa campagna elettorale da premier? : Non più limite all’indecenza, se Walter Veltroni, «il principio della fine» del Pd, si tira fuori dal congelatore, per fare propaganda all’amico Gentiloni che tutti vogliono come presidente del Consiglio, continuatore della fulgida esperienza precedente l’elezione. Nonostante siano passati undici anni dalla sua sconfitta elettorale, per lui, con accanto Gentiloni, Berlusconi (fanno sempre rima) è e rimane «il principale esponente dello ...

Elezioni 2018 - chiusura campagna elettorale/ Caos trasporti a Roma : migliaia di autisti faranno gli scrutatori : Elezioni Politiche 2018, come si vota il 4 marzo: appelli al voto di Renzi, Berlusconi, Salvini, Di Maio. Le modalità di voto e la chiusura della campagna elettorale(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:41:00 GMT)

ELEZIONI 2018 - CHIUSURA campagna ELETTORALE/ La stampa estera : “un teatrino mai visto” : ELEZIONI Politiche 2018, come si vota il 4 marzo: appelli al voto di Renzi, Berlusconi, Salvini, Di Maio. Le modalità di voto e la CHIUSURA della CAMPAGNA ELETTORALE(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 16:57:00 GMT)

Album fotografico di questa campagna elettorale : Strette di mano, comizi, proteste, cose che ricorderemo e altre che vorremmo dimenticare The post Album fotografico di questa campagna elettorale appeared first on Il Post.

Elezioni 2018 - nel Foggiano campagna elettorale al contrario : sindaco e giunta invitano a non votare per protesta : Astensionismo di protesta: lo chiede l’amministrazione comunale. È la provocazione che parte da Roseto Valfortore, uno dei paesi più piccoli della Puglia, che ha deciso di disertare le urne. Il motivo? Il centro abitato dei Monti Dauni, nell’entroterra Foggiano, da anni vive una situazione di semi isolamento a causa delle strade di collegamento distrutte da frane e dalla mancata manutenzione. Il sindaco Lucilla Parisi, stanca di ...

Elezioni e social /5 – I dieci tweet più importanti di questa campagna elettorale : dieci tweet per dieci momenti chiave, dieci possibili letture della campagna elettorale che si chiude: gli highlight della partita. Per sei settimane ho condotto un monitoraggio dei canali Twitter dei leader sull’account social Recap, l’ho raccontato qui con un post introduttivo e con tre approfondimenti dedicati alle strategie di Renzi, di Salvini e del Movimento 5 Stelle. Se dovessi raccontare gli ultimi due mesi della politica italiana ...

Finita la non campagna elettorale - pronti i non vincitori : La pagella elettorale non può avere né promossi né rimandati a settembre. Errori e goffaggini hanno contrassegnato una campagna elettorale sgangherata e confusa, all'insegna di una legge elettorale che non garantisce rappresentanza e governabilità e mortifica le scelte degli elettori, un accrocchio volgare e malfatto che dopo il Mattarelum assicura la centralità dei partiti nel momento di massima crisi della ...

Elezioni 2018 - la peggiore campagna elettorale di sempre ha un vincitore : Siamo tutti d’accordo: la campagna elettorale è stata pessima, la peggiore di tutte quelle che abbiamo vissuto, migliore, forse, solo della prossima che sarà ancora più brutta, volgare vuota di contenuti. Ma si sa, come diceva qualcuno, così va il mondo o almeno andava nell’Italia del…. Certo, basta guardare i leader delle varie forze politiche e le loro esibizioni televisive per cogliere tutta questa grande bruttezza. Da una parte un Silvio ...

Luigi Di Maio - Beppe Grillo chiude la campagna elettorale M5s : 'Altri partiti sciolti come diarrea' : Finale quasi kennedyano: 'La vera filosofia della politica non è fare cose straordinarie, ma impedire che si facciano delle cazzate. La nostra grande vittoria è che li abbiamo costretti ad inseguirci ...

'Un teatrino mai visto' : perché la stampa estera boccia la campagna elettorale : I primi indici positivi che emergono sull'economia italiana non sono considerati sufficienti. 'Resta comunque l'ultima in Europa - continua Gumpel - e il debito pubblico è alle stelle. Spero solo che ...

"Un teatrino mai visto" : perché la stampa estera boccia la campagna elettorale : Un Paese che non riesce a fare i conti con il proprio passato e a conquistare credibilità: l'istantanea desolante dell'Italia vista da oltre frontiera, così come emerge dalle parole dei corrispondenti dei giornali internazionali più importanti, intervistati dall'AGI ormai a chiusura della campagna elettorale. I corrispondenti non risparmiano commenti molto negativi, sottolineando di ...