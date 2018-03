LA CAMPAGNA È FINITA

La CAMPAGNA elettorale è finita. Appello di Sergio Mattarella per sbloccare l'empasse : L' Appello è misurato, scevro da ogni drammatizzazione: bisogna avere tutti "senso di responsabilità" e "saper collocare al centro l'interesse generale del paese e dei suoi cittadini". Proprio sull'esempio delle donne che, dopo battaglie fortemente divisive, poi si impegnarono, sollecitando i partiti di appartenenza, nella pars construens, come la legislazione sul nuovo diritto di famiglia. Queste le parole che Mattarella pronuncia ...

Finita la non CAMPAGNA elettorale - pronti i non vincitori : La pagella elettorale non può avere né promossi né rimandati a settembre. Errori e goffaggini hanno contrassegnato una campagna elettorale sgangherata e confusa, all'insegna di una legge elettorale che non garantisce rappresentanza e governabilità e mortifica le scelte degli elettori, un accrocchio volgare e malfatto che dopo il Mattarelum assicura la centralità dei partiti nel momento di massima crisi della ...