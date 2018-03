Juventus | occhio al Real su Emre Can

Juventus - l'allerta tuffi di Wenger. Chiellini & Benatia - occhio : INVIATO A LONDRA - L'avviso è partito. Destinatari: Andrea Barzagli , Giorgio Chiellini , Medhi Benatia e tutti quelli vestiti di bianconero che questa sera dovessero trovarsi di fronte Harry Kane , ...

Probabili formazioni / Lazio Juventus : occhio al grande ex. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Lazio Juventus: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri ritrova Higuain che però non è al meglio, Simone Inzaghi senza Marusic(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 16:51:00 GMT)

Juventus - Allegri/ "Dybala sì - Higuain no" - il tecnico strizza l'occhio a Milinkovic-Savic : Juventus, Allegri: il tecnico dei bianconeri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i biancocelesti. Ci sarà Dybala, non Higuain e per la Champions League...(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 18:21:00 GMT)

Infortunio Bernardeschi/ Juventus - problemi ai legamenti del ginocchio : la diagnosi ufficiale : Infortunio Bernardeschi, Juventus news: iperestensione del ginocchio sinistro, Massimiliano Allegri in apprensione per le condizioni dell'attaccante esterno. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 18:19:00 GMT)

Infortunio Bernardeschi / Juventus - iperestensione del ginocchio sinistro : Allegri in apprensione : Infortunio Bernardeschi, Juventus news: iperestensione del ginocchio sinistro, Massimiliano Allegri in apprensione per le condizioni dell'attaccante esterno. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 15:27:00 GMT)

INFORTUNIO STURARO/ Distorsione a caviglia e ginocchio per il centrocampista della Juventus - ma non è grave : INFORTUNIO STURARO, Distorsione alla caviglia e al ginocchio per il centrocampista della Juventus che oggi si è allenato a parte. Non sembra essere un problema però di grave entità.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 19:13:00 GMT)

Infortunio Bernardeschi / Trauma distorsivo al ginocchio per il calciatore della Juventus - i tempi di recupero : Infortunio Bernardeschi, Juventus news: Trauma contusivo-distorsivo al ginocchio per il calciatore bianconero. Domani accertamenti precisi per i tempi di recupero del ragazzo.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 17:01:00 GMT)

Juventus - trauma distorsivo al ginocchio per Bernardeschi : TORINO - Come riportato dal sito bianconero, la Juventus , rientrata nella notte dalla trasferta di Bergamo, dove ieri sera ha battuto per 1-0 l'Atalanta nell'andata della semifinale di TIM Cup, è ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 28 gennaio in DIRETTA : Politano vicino al Napoli - Juventus pensa a Carrasco - Pastore strizza l’occhio all’Inter : Le trattative di ieri, sabato 27 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, domenica 28 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Juventus - occhio : il Tottenham prende Lucas : ROMA - La cosa certa è che i giorni di Lucas al Psg sono al capolinea, dopo 225 presenze con la maglia dei parigini e 45 reti all'attivo. Emery lo ha già elegantemente messo alla porta - meglio che si ...

Asamoah avverte la Juventus : “occhio che questo Napoli non molla” : I conti alla fine. Alla seconda giornata di ritorno, la Juve e’ ancora a inseguire: in testa c’e’ sempre il Napoli, che conserva un punto di vantaggio sui bianconeri. Ma per Kwadwo Asamoah la strada e’ ancora lunga. “Sappiamo che il Napoli non ha intenzione di mollare, ha lasciato pochissimi punti per strada – sottolinea l’esterno ghanese ai microfoni di Sky Sport – Ma anche noi siamo qui per ...

A tutto Lippi : "Scudetto? Occhio anche all'Inter. Juventus da Champions e Gattuso - dico questo. Dybala ha perso di vista la realtà" : Il commissario tecnico della Cina Marcello Lippi affronta diversi temi: dalla corsa scudetto alla Juventus, passando per il Milan e il caso Dybala A tutto Marcello Lippi . L'attuale CT della Cina ...

Juventus - la formazione è un giallo : occhio a clamorose sorprese contro la Roma Video : La #Juventus è in ritiro per preparare la super sfida contro la Roma. Nel pomeriggio del 22 dicembre i bianconeri si sono allenati a Vinovo, ma Massimiliano Allegri ha tenuto nascoste le sue scelte di formazione. Infatti, nell'ultima seduta, il tecnico livornese non avrebbe provato l'undici che mettera' in campo contro i giallorossi. Dunque le ultimissime prove di formazione la Juventus le fara' solo nella rifinitura all'Allianz Stadium ed è ...