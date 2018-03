Juventus | Asamoah | ' Non ho mai parlato del contratto perché non voglio distrazioni'

Juventus - obiettivi Florenzi e Darmian : addio a Lichtsteiner e Asamoah : Juventus, obiettivi Florenzi e Darmian: addio a Lichtsteiner e Asamoah Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, obiettivi Florenzi E Darmian- La Juventus pensa al futuro e al nuovo look per quel che riguarda le corsie esterne di difesa. Come più volte sottolineato nei giorni scorsi, Lichtsteiner ed Asamoah potrebbero lasciare i bianconeri a fine stagione. ...

LIVE Torino-Juventus - risultato e cronaca in tempo reale del derby : Asamoah sfiora il gol : Notizie sul tema Torino-Juventus Serie A diretta tv e LIVE streaming oggi 18/2 Torino-Juventus Primavera, gesto vergognoso di Leandro Fernandes verso i tifosi granata Torino-Juventus probabili

Calciomercato Juventus - futuro Asamoah : parla l’agente - gli aggiornamenti : Federico Pastorello, agente tra gli altri di Asamoah, intervistato dai microfoni di ‘TuttoSport’, ha fatto un punto sul futuro dell’esterno ghanese in scadenza di contratto con la Juventus e per il quale si era parlato di un addio già la scorsa estate e nel mercato invernale: “Lascia Torino in estate a parametro zero? Non è ancora detto. Alla Juve sta bene e sta giocando anche di più, però dopo tanti anni in Italia non escludo ...

Juventus SENZA MATUIDI / Comunicato ufficiale della Juventus : non è da escludere l'ipotesi Asamoah : Juventus SENZA MATUIDI: il francese potrebbe aver rimediato uno stiramento al flessore, ma si attendono gli esami previsti in mattinata. A rischio anche la Champions.

CALCIOMERCATO Juventus/ News - Possibilità Roma per Asamoah a giugno (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: da Leandro Fernandes a Lirola, tanti i giovani trattati in questa sessione invernale sia in entrata che in uscita.

Chievo-Juventus - la moviola : Asamoah - che rischio su Cacciatore! : ROMA - Estremamente preciso e inflessibile, Maresca . Grottesco a fine partita: segnala 5' di recupero, poi non li concede. L'episodio chiave è l'espulsione di Cacciatore, un rosso alla... Mourinho,

Calciomercato Juventus : Spinazzola arriva a giugno - Asamoah ai saluti? : Ormai è noto a tutti quanto la Juventus per giugno sia alla caccia di terzini dal momento che almeno due degli attuali quattro partiranno: stiamo parlando di Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah, i quali ormai, sebbene per motivi diversi, saluteranno la società di Corso Galileo Ferraris per altri lidi. Il primo nome sulla lista, almeno per sostituire il ghanese, è Leonardo Spinazzola, terzino classe ’93 di proprietà proprio dei bianconeri ...

Calciomercato Juventus - Asamoah rimane in Italia? Ipotesi clamorose : Calciomercato Juventus – Dopo la vittoria casalinga contro il Genoa la Juventus sta preparando la gara di campionato contro il Chievo. Nel frattempo si pensa anche al mercato, nelle ultime ore sono stati effettuati movimenti importanti per la prossima stagione. Al termine della stagione saluterà il club bianconero Kwadwo Asamoah, in scadenza di contratto la decisione da entrambe le parti è stata quella di non rinnovare. Il calciatore è ...

Calciomercato Juventus - Asamoah non rinnova : spuntano Inter e Roma : TORINO - A meno di ripensamenti improvvisi, Kwadwo Asamoah sembra orientato a non rinnovare il contratto con la Juventus, che scadrà il prossimo giugno. Il laterale ghanese, già lo scorso agosto a un ...

Asamoah avverte la Juventus : “occhio che questo Napoli non molla” : I conti alla fine. Alla seconda giornata di ritorno, la Juve e’ ancora a inseguire: in testa c’e’ sempre il Napoli, che conserva un punto di vantaggio sui bianconeri. Ma per Kwadwo Asamoah la strada e’ ancora lunga. “Sappiamo che il Napoli non ha intenzione di mollare, ha lasciato pochissimi punti per strada – sottolinea l’esterno ghanese ai microfoni di Sky Sport – Ma anche noi siamo qui per ...

Juventus - Asamoah : “Il Napoli non molla ma noi vogliamo vincere” : Juventus, Asamoah: “Il Napoli non molla ma noi vogliamo vincere” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CHIEVO-Juventus – “Sappiamo che il Napoli non ha intenzione di mollare, ha lasciato pochissimi punti per strada. Ma anche noi siamo qui per vincere, e i conti si fanno alla fine”. Sono le parole dell’esterno della Juventus, ...

Juventus - Asamoah : "Il Napoli? Noi non molliamo. E contano i titoli - non il gioco" : "Sappiamo che il Napoli non ha intenzione di mollare, i pochi punti lasciati per strada lo confermano. Ma vale lo stesso per noi: vogliamo vincere, i conti si faranno alla fine". Parola di Kwadwo ...

Juventus - Asamoah e la questione rinnovo : si va verso il “no” - ma c’è uno spiraglio : Asamoah al passo d’addio? Probabilmente nella prossima estate sarà così. La Juventus ha voluto trattenerlo con forza nella scorsa estate nonostante le offerte del Galatasaray ed anche in questa sessione invernale non si muoverà da Torino. Adesso il contratto del terzino andrà in scadenza e nonostante le voci di rinnovo c’è un intoppo che sembra proprio portare alla separazione tra le parti. Il ritorno di Spinazzola già ufficiale per ...

Calciomercato Juventus/ News - Asamoah potrebbe rinnovare (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il terzino sinistro della compagine torinese, Asamoah, ha il contratto in scadenza al 30 giugno ma…