Juve | una frase di Chiellini fa discutere l' Inghilterra

Juventus - Allegri tiene vivo il sogno Triplete/ Il capolavoro del Conte Max - fra bravura e fortuna : Juventus, parla Allegri: “Col Tottenham vittoria meritata, i cambi? Ho cercato di rimediare i danni dell’andata”. Il commento del Conte Max dopo il grande successo di Wembley(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 13:51:00 GMT)

Champions - Juve : vecchi e rotti verso Kiev. È una svolta magica? : "Non date mai per morta la vecchia Signora". All'estero, dove ancora amano chiamare la Juve con quel soprannome che da noi è piuttosto impolverato, è il commento ricorrente dopo la vittoria sul ...

Juve - l'impresa di una squadra ferita : Allegri tiene vivo il sogno Triplete : I bianconeri, nel tempio di Wembley, hanno trovato la serata perfetta nel momento di massima difficoltà

Dybala ed una… Settimana da Dio : dalla Lazio al Tottenham è sempre più “Joya” Juve : La Juventus supera il turno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, la squadra di Allegri prima rischia tantissimo e poi riesce a staccare il pass per i quarti. Nel primo tempo clamoroso penalty non concesso per un fallo su Douglas Costa ma anche qualche episodio dubbio contro il club inglese. Vantaggio di Son, reazione bianconera prima con Higuain e poi con Dybala, nel finale qualche rischio ma importante qualificazione ...

Nasce una Barbie Juventina : la bambola si ispira al capitano Sara Gama : Mattel ha deciso di lanciare una Barbie juventina, che si ispira al capitano bianconero Sara Gama L'articolo Nasce una Barbie juventina: la bambola si ispira al capitano Sara Gama è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nasce una Barbie della Juventus ispirata a Sara Gama : TORINO - Non è in vendita, almeno per ora. Barbie presenta sui suoi canali social la bambola dedicata a Sara Gama , capitano della squadra femminile della Juventus e della nazionale femminile italiana,...

Nash : 'Juve - il mio Tottenham è stile NBA. Ho una proposta per Buffon - Del Piero...' : Ero a Berlino per la finale del 2006 , peraltro seduto accanto a Sonia Del Piero, nella zona riservata agli ospiti dei giocatori azzurri, ndr, e in quel momento Gigi era il miglior portiere al mondo. ...

Juve - occhio a Wembley : ora per il Tottenham è una 'vera' casa : Era il 14 maggio scorso quando il Tottenham salutava con una bella vittoria sul Manchester United il vecchio e glorioso impianto di White Hart Lane, destinato alla demolizione: dalle sue ceneri ...

Juventus - Rugani : 'A Londra serve una gara straordinaria' : TORINO - Alla vigilia di uno degli snodi più importanti della stagione, Daniele Rugani indica la ricetta per battere il Tottenham e timbrare il pass per i quarti: 'Ci aspetta una partita in cui i ...

Tottenham - Kane : 'La Juventus è ancora una delle migliori d'Europa' : TORINO - ' Probabilmente non eravamo i favoriti prima, ma dopo la prestazione dello Stadium le persone ci guardano in maniera diversa e dicono che dovremmo passare '. Harry Kane presenta così la ...

Allegri : 'Volevo una Juventus tosta : siamo straordinari da sei anni' : ' Avevo chiesto ai ragazzi una gara tosta perché in Coppa Italia avevamo sprecato tanto', ha spiegato il tecnico ai microfoni di Premium Sport. IL CARATTERE - ' Loro si chiudevano molto bene e la ...

Juventus - Dybala : 'Una rete importante per me e la squadra' : 'Oggi non sapevo se avrei avuto la forza di giocare 90', ma alla fine mi sentivo bene e sono anche riuscito a segnare - ha aggiunto il giocatore ai microfoni di Sky Sport -. La nostra partita non è ...

Juve - è sempre più zona Dybala. L'argentino dal 90' è una sentenza : Le speranze di vincere la partita con la Lazio erano ormai al lumicino. Poi il controllo, il tunnel a Luiz Felipe, il contrasto con Parolo e il tiro praticamente da terra che permette alla Juve di ...

Pagelle Lazio-Juventus 0-1 : decide una magia di Dybala. Molto bene anche Rugani : decide una magia di Paulo Dybala. Un goal da fenomeno dell’argentino regala la vittoria alla Juventus contro la Lazio nel recupero. Tre punti pesantissimi per i bianconeri che salgono in testa alla classifica. Queste le Pagelle della partita LAZIO Strakosha 6: riceve un solo tiro in porta e deve raccogliere il pallone in porta. Non può davvero nulla contro la giocata di Dybala Luiz Felipe 5: Dybala gli fa il tunnel proprio all’ultimo ...