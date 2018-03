Jessica Capshaw e Sarah Drew lasciano Grey’s Anatomy | tutti i dettagli sull’uscita di

optimaitalia

: #JessicaCapshaw e #SarahDrew lasciano #GreysAnatomy: tutti i dettagli sull'uscita di scena di Arizona e April… - OptiMagazine : #JessicaCapshaw e #SarahDrew lasciano #GreysAnatomy: tutti i dettagli sull'uscita di scena di Arizona e April… - xramirezsmjle : RT @shayftcapshaw: JESSICA CAPSHAW E SARAH DREW, DUE DONNE CHE HANNO SPESO LACRIME, SANGUE E IMPEGNO PER 10 ANNI PER GREY’S ANATOMY, CACCIA… - _diana87 : Non sono pronta a dire addio a Sarah Drew e Jessica Capshaw, addio ad April e Arizona. Fanculo perché manderanno a… -

(Di giovedì 8 marzo 2018)Grey's. Questa è la notizia del momento e i fan della serie tv firmata da Shonda Rhimes non potrebbero essere più in crisi. April e Arizona non sono certo arrivate nella serie sin dal primo episodio ma sono riusciti ad occupare un posto sempre più importante nel cuore del pubblico.Le loro lacrime, la loro paura a lasciarsi andare, la rinascita e l'aver sfiorato la felicità, le ha rese due delle protagoniste più amate della serie proprio al pari di personaggi storici. Anche per loro, però, sembra sia arrivato il momento di rinunciare a tutto questo e dire addio al pubblico proprio come prima di loro hanno fatto, tra gli altri, Sandra Oh e Patrick Dempsey.È di poco fa la notizia cheGrey'sgià dal finale di questa 14esima stagione. Purtroppo non si tratta di rumors ma delle vere e proprie ...