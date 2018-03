Italia | mafia | respinta istanza Dell' Utri per revisione

“Mia madre Renata Fonte - la prima donna politica Italiana uccisa dalla mafia” : Chi s’imbatte solo ora per la prima volta nella storia di Renata Fonte deve sapere che questo viso dallo sguardo tenace diventerà un’immagine difficile da scordare. Lo sappia il viaggiatore, se e...

Papale : 'La parola mafia? Inventata in alta Italia' : Per dovere di cronaca, Papale precisa e non mette in dubbio che la mafia esiste. "Non è che non esiste, per carità!", afferma. L'argomento del contendere, affrontato da Papale, è quello sull'...

Quanto è potente la mafia nigeriana in Italia (e come fa soldi) : Traffico di sostanze stupefacenti, tratta degli esseri umani, sfruttamento della prostituzione. Sono le attività principali dei gruppi criminali nigeriani e del centro Africa presenti in Italia, gruppi che - secondo l'ultima relazione della Direzione investigativa antimafia - continuano a "distinguersi per le modalità particolarmente aggressive" con le quali portano avanti i propri affari. Il loro ...

Scalfaro - Mori - Berlusconi e... 'Così l'Italia finì in mano ai boss' Stato-mafia - l'atto d'accusa completo : Da Scalfaro che cede al diavolo al negoziato sulla cattura di Riina. Dal mediatore Mori all'asse con Berlusconi e Dell'Utri. Su Affari l'atto d'accusa completo dei pm del processo Stato-mafia Segui su affaritaliani.it

Trattativa - i pm : “Nel ’94 Cosa nostra appoggiò Forza Italia. Tra Dell’Utri - Berlusconi e la mafia rapporto paritario” : Il rapporto tra Marcello Dell’Utri, Silvio Berlusconi e Cosa nostra, definito dalla corte di cassazione come “paritario“. La nascita di Sicilia Libera e l’intenzione dei boss di entrare direttamente in politica. Il cambio di cavallo dei padrini che puntano tutto sulla neonata Forza Italia. E quindi il patto siglato dai boss alla fine del 1993 con l’ex senatore: le stragi si interrompono, tra Stato e mafia torna la ...

Arrestato a Roma il capo della mafia cinese in Italia : Viveva a Roma il capo dei capi della mafia cinese in Italia, più precisamente in viale Guglielmo Marconi. Il 57enne Zhang Naizhong, conosciuto da tutto come “l'uomo nero&rdquo...

Blitz contro la mafia cinese in tutta Italia : oltre 50 indagati e 33 misure cautelari in carcere : Blitz della Polizia contro la mafia cinese: centinaia di agenti stanno eseguendo in varie città Italiane e di paesi dell’Unione Europea diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e una serie di provvedimenti nei confronti di soggetti appartenenti, secondo le indagini, ad un’organizzazione mafiosa che agiva in Italia e in vari paesi europei....