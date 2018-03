Italia e America | lo spazio si riorganizza per migliorare l’utilizzo commerciale delle

"Dimenticate Roma". Un articolo di Forbes consiglia agli americani altri "luoghi meravigliosi" in Italia (e ringrazia Air Italy) : Dimenticate Roma: è tempo di esplorare la lenta e sensuale Sicilia. È questo il messaggio contenuto in un articolo di Forbes, scritto dal giornalista Anthony Grant: si tratta di un vero e proprio elogio alla nuova compagnia aerea Italiana, Air Italy, che sarà in grado di far scendere i passeggeri stranieri non più solo a Roma Fiumicino, ma anche ai piedi di gioielli del Bel Paese poco visitati. "Per gli americani ...

HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE - PARTE I/ Il film su Italia 1 : divieti in America (oggi - 6 marzo 2018) : HARRY POTTER e i DONI DELLA MORTE - PARTE I, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 6 marzo 2018. Nel cast: Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Il dettaglio DELLA trama. (Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:00:00 GMT)

Vivendi - a guerra con Mediaset ancora aperta si apre il fronte americano in Telecom Italia : È ancora quanto mai provvidenziale per le aziende della famiglia Berlusconi l’intervento a gamba tesa della Elliott management del miliardario Paul Singer. Il fondo statunitense, che in passato ha prestato oltre 300 milioni agli acquirenti cinesi del Milan togliendo le castagne dal fuoco alla Fininvest, è entrato nel capitale di Telecom Italia proprio nelle ore del crepuscolo politico berlusconiano. E ha immediatamente contestato la ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Letizia Paternoster e Maria Confalonieri - Italia all’Americana : bronzo stellare nella madison! : Un bronzo che vale oro. nella specialità olimpica della madison, ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento in quel di Apeldoorn (Olanda), la coppia tricolore formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri trova una fantastica medaglia, l’ennesimo trionfo per la spedizione azzurra che manda un chiaro segnale verso Tokyo 2020. La classica Americana, gara tradizionale per il Ciclismo su pista con le due atlete che ...

Mondiali pista - americana donne : Italia bronzo con Paternoster e Confalonieri : Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri conquistano il bronzo per l'Italia nell'americana al Mondiale pista di Apeldoorn in Olanda. È la quinta medaglia per l'Italia. Il duo Italiano partito ...

[L'analisi] Gli Italiani sono sempre più poveri - ma attenti l'America è messa peggio di noi nonostante la disoccupazione sia sparita : La disuguaglianza in tutto il mondo è in aumento l'1% più ricco controlla il doppio della ricchezza del 50% più povero ma non si manifesta ovunque allo stesso ritmo. L'Europa sembra un'eccezione ...

Ecco come John Oliver descrive su Hbo agli americani le elezioni Italiane : Ecco come dall'altra parte del mondo vedono la nostra politica e si fanno beffe dei nostri candidati premier.

Ecco come questo comico descrive agli americani le elezioni Italiane : Ecco come dall'altra parte del mondo vedono la nostra politica e si fanno beffe dei nostri candidati premier.

Dieci startup Italiane che sognano l'America : Una truppa di startup italiane, dalla sanità digitale al fintech, saranno a New York con l'acceleratore iStarter per incontrare investitori internazionali

10 startup Italiane che sognano l’America : (Nicola Garelli, Presidente di iStarter/Foto: iStarter) Dai test genomici avanzati a un controllo della pressione arteriosa. Da un motore di ricerca per eventi a sistemi di pagamenti digitali per le banche. Sono questi i progetti di alcune delle dieci startup italiane che lunedì 26 febbraio saranno a New York per incontrare investitori internazionali. Le imprese innovative partecipano alla terza tappa del Made in Italy 2.0.2.0, un tour mondiale ...

Dieci startup Italiane che sognano l’America : (Nicola Garelli, Presidente di iStarter/Foto: iStarter) Dai test genomici avanzati a un controllo della pressione arteriosa. Da un motore di ricerca per eventi a sistemi di pagamenti digitali per le banche. Sono questi i progetti di alcune delle Dieci startup italiane che lunedì 26 febbraio saranno a New York per incontrare investitori internazionali. Le imprese innovative partecipano alla terza tappa del Made in Italy 2.0.2.0, un tour mondiale ...

Damiano Carrara / In Italia c’è la sua America : la spola Toscana-California ed i primi passi (Cake Star) : Damiano Carrara, Cake Star: il giudice e pasticcere più sexy della televisione Italiana torna in onda anche stasera su Real Time al fianco di Katia Follesa, le ultime dichiarazioni.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:56:00 GMT)

Toscana Aeroporti - Corporacion America Italia supera il 55% : Teleborsa, - Corporacion America Italia ha acquistato il 4,568% di Toscana Aeroporti da Fondazione Pisa. A seguito dell'acquisizione, Corporacion America Italia detiene il 55,698% del capitale della ...

Toscana Aeroporti - Corporacion America Italia supera il 55% : Corporacion America Italia ha acquistato il 4,568% di Toscana Aeroporti da Fondazione Pisa. A seguito dell'acquisizione, Corporacion America Italia detiene il 55,698% del capitale della società che ...