Isola | Striscia svela altri retroscena | ' anche l' anno scorso c' era droga'

Blastingnews

: - confusione e poche verità sul canna-gate - nomination a detta di Striscia influenzate - nessun provvedimento o di… - trash_italiano : - confusione e poche verità sul canna-gate - nomination a detta di Striscia influenzate - nessun provvedimento o di… - trash_italiano : Ma io spero abbiano fatto vedere ad Andrea anche l’ultimo video di Striscia. #Isola - trash_italiano : SECONDO STRISCIA IL CAPO PROGETTO DELL'#ISOLA AVREBBE INFLUENZATO LE NOMINATION. -

(Di giovedì 8 marzo 2018) Non c'è pace quest'per l'dei Famosi, il famoso reality-game in onda in questo periodo ogni lunedì (o quasi) su Canale Cinque. Il programma tv è stato è stato colpito da un'ondata di indiscrezioni, che ha messo in cattiva luce la casa di produzione Magnolia, i suoi autori ela conduttrice Alessia Marcuzzi con gli opinionisti Daniele Bossari e Mara Venier. Il canna-gate. Tutto è iniziato con la rivelazione da parte di Eva Henger dell'ipotetico acquisto di marijuana fatto da Francesco Monte,lui naufrago insieme all'ex moglie di Riccardo Schicchi. Il giovane tronista, in seguito a tali accuse, dopo qualche giorno ha deciso di lasciare l'Honduras per difendere la sua immagine dalle pesanti accuse della Henger, eliminata dal gioco poco prima. L'ex pornostar, a sua volta, è stata accusata di aver fatto tale rivelazione solo per ripicca nei confronti dell'ex di Cecilia ...