iSole aMare : Emma Fenu Intervista Claudia Zedda in un percorso di parole che culminano nell’identità : La rubrica “iSole aMare” si propone di intervistare isolani che della propria condizione reale e metaforica abbiano fatto cultura, arte e storia ponendosi in comunicazione con il mondo: nessun uomo è un’isola o forse lo siamo tutti, usando ponti levatoi? “Sono l’Isola. Ma sono magica e infinita: non mi puoi cingere tutta. Non mi puoi spostare, non […]

Intervista di Emma Fenu a Lucia Scerrato - autrice di “Le donne - i vicoli - i silenzi” : sull’istinto e sulla sorellanza : “Le sorelle non hanno bisogno di parole. Hanno perfezionato un linguaggio di smorfie e sorrisi e aggrottamenti della fronte e strizzatine d’occhio – espressioni di stupore e scioccata sorpresa e incredulità. Soffi e sbuffi e rantoli e sospiri – che possono minare qualsiasi storia che stai raccontando.” – Pam Brown Le donne sanno narrare e […]

Intervista di Emma Fenu a Lucia Scerrato - autrice di Le donne - i vicoli - i silenzi : sull’istinto e sulla sorellanza : “Le sorelle non hanno bisogno di parole. Hanno perfezionato un linguaggio di smorfie e sorrisi e aggrottamenti della fronte e strizzatine d’occhio – espressioni di stupore e scioccata sorpresa e incredulità. Soffi e sbuffi e rantoli e sospiri – che possono minare qualsiasi storia che stai raccontando.” – Pam Brown Le donne sanno narrare e […]

Governo - immigrazione - Europa e diritti : Intervista a Emma Bonino ad HuffPost Live alle 12 : Futuro Governo, sicurezza e immigrazione, Europa e diritti: questi alcuni dei temi dell'intervista, a cura di Pietro Salvatori e Angela Mauro, ad Emma Bonino, leader di +Europa, negli studi di HuffPost Live a partire dalle 12.

Intervista di Emma Fenu a Maria Stella Falco : giovane scrittrice che ci invita a rinascere : “Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Ogni giorno.” ? Pablo Neruda Maria Stella Falco, dalla frangetta corvina e dal sorriso accattivante, è una giovane autrice pugliese che fin da piccola ha manifestato amore e passione per la lettura e la scrittura. Disabile motoria per via della tetraparesi spastica, dopo aver attraversato […]

Intervista di Emma Fenu a Riccardo Ripoli : fondatore della Casa Famiglia Millecolori per minori in difficoltà : “Se un bambino deve tenere vivo il suo senso innato di meraviglia, ha bisogno della compagnia di almeno un adulto con cui condividerla, riscoprendo con lui la gioia, l’eccitazione e il mistero del mondo in cui viviamo.” ? Rachel L. Carson Riccardo Ripoli vive a Livorno dedicandosi con passione ai bambini e ai ragazzi. Circa […]

iSole aMare : Emma Fenu Intervista Paolo Fresu in un percorso musicale a bordo di una mongolfiera metaforica : La rubrica “iSole aMare” si propone di intervistare isolani che della propria condizione reale e metaforica abbiano fatto cultura, arte e storia ponendosi in comunicazione con il mondo: nessun uomo è un’isola o forse lo siamo tutti, usando ponti levatoi? “Sono l’Isola. Ma sono magica e infinita: non mi puoi cingere tutta. Non mi puoi […]

