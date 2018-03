Indian Wells | Sharapova eliminata all' esordio

Indian Wells - Sharapova choc : eliminata a sorpresa dalla Osaka : ROMA - Si chiude subito l'avventura di Maria Sharapova al ' BNP Paribas Open ', primo torneo Wta Premier Mandatory stagionale , combined con un Atp Masters 1000 maschile, dotato di un montepremi di 8.

Atp Indian Wells - qualificazioni : Berrettini sconfitto da Polansky : ... numero 166 Atp , il 28enne pugliese di San Giorgio Ionico ha vinto l'unico precedente, disputato agli Australian Open 2017, , mentre Fabio Fognini , numero 19 del mondo e reduce dal successo di San ...

Indian Wells : Berrettini eliminato : Matteo Berrettini è uscito di scena al turno decisivo delle qualificazioni del torneo di Indian Wells in California. Nella notte italiana il 21enne romano, numero 108 del ranking mondiale è stato ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati del primo turno (parte alta). Maria Sharapova eliminata! : Scattato nella notte italiana il torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: caratteristico tabellone a 96 con le 32 teste di serie esentate dal primo turno. La parte alta del tabellone ha visto subito un’eliminazione eccellente: esce di scena la russa Maria Sharapova, battuta con un doppio 6-4 dalla nipponica Naomi Osaka. Di seguito tutti i risultati di giornata: WTA Indian Wells – primo turno (parte alta) Kr.Pliskova (Cze) b. ...

Tennis - Indian Wells 2018 : guida tv e programmazione : Lo svizzero, numero 1 del mondo, è anche la prima testa di serie del tabellone. L'albo d'oro Da quando il torneo si disputa a Indian Wells , 1987, , il singolare maschile è stato sempre vinto da un ...

