In Comune debutta Veronesi e torna l' angelo dei profughi

(Di giovedì 8 marzo 2018) Chiara CampoNel 2013 Carmela Rozza fu promossa nella giunta Pisapia e lui entrò in consiglio comunale come primo dei non eletti. Domenica scorsa Alessandro Giungi era in pista per le Regionali e non ce l'ha fatta, ma la storia si ripete. Anche nel 2016 è risultato il più votato tra i non eletti del Pd e ora prenderà il posto di Paola Bocci, diretta al Pirellone grazie a 3.691 preferenze. «Professione subentrante, si vede che porto fortuna alle altre colleghe» scherza Giungi, «majoriniano» di ferro. In questi anni per conto dell'assessore ai Servizi sociali ha coordinato la task force istituita per il «controllo dell'ospitalità nei centri d'accoglienza dei». Continuerà ad occuparsi in aula del benessere dei migranti.Se Paola Bocci ha subito dichiarato che «si fa bene un lavoro alla volta, ...