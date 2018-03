In Australia è stato trovato il più vecchio messaggio in bottiglia

Il più antico messaggio in bottiglia è stato ritrovato su una spiaggia in Australia : Facendo una passeggiata su una remota spiaggia dell'Australia occidentale, una famiglia di Perth ha scoperto quello che si ritiene sia il più antico messaggio in una bottiglia: un messaggio rimasto tra le onde dell'oceano per ben 132 anni. Si tratta di un foglio datato 12 giugno 1886 e affidato al mare da una nave tedesca, la Paula."Incredibilmente, una ricerca d'archivio in Germania ha trovato il Giornale di bordo originale della nave ...

Superbike Australia - ha vinto Melandri/ La Ducati di Marco in testa al mondiale : “E’ stato incredibile!” : Superbike Australia, ha vinto Melandri. La Ducati di Marco in testa al mondiale: “E’ stato incredibile!”. Grande successo per il pilota ravennate a Phillip Island(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 10:48:00 GMT)

Rafael Nadal è stato eliminato dal croato Marin Cilic nei quarti di finale degli Australian Open : Il tennista spagnolo Rafael Nadal è stato eliminato dal croato Marin Cilic, tennista numero sei al mondo nella classifica ATP, nei quarti di finale degli Australian Open. La partita è proseguita fino al quinto set, che Cilic stava conducendo per due game a The post Rafael Nadal è stato eliminato dal croato Marin Cilic nei quarti di finale degli Australian Open appeared first on Il Post.

Novak Djokovic è stato eliminato dal sudcoreano Hyeon Chung negli ottavi di finale degli Australian Open : Il tennista serbo Novak Djokovic – ex numero uno al mondo ma reduce da un periodo di infortuni e risultati deludenti – è stato eliminato dal sudcoreano Hyeon Chung negli ottavi di finale degli Australian Open. Chung – il primo sudcoreano ad The post Novak Djokovic è stato eliminato dal sudcoreano Hyeon Chung negli ottavi di finale degli Australian Open appeared first on Il Post.

Fabio Fognini è stato eliminato dagli Australian Open : Il tennista italiano Fabio Fognini ha perso contro il ceco Tomáš Berdych negli ottavi di finale degli Australian Open, ed è stato eliminato dal torneo. Berdych ha vinto in tre set, con un punteggio piuttosto netto – 6-1, 6-4, 6-4 – The post Fabio Fognini è stato eliminato dagli Australian Open appeared first on Il Post.