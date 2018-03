Il reddito di cittadinanza non è un reddito di cittadinanza

reddito di cittadinanza - Caf presi d'assalto : "Hanno vinto i 5 Stelle - dove sono i moduli?" : A Giovinazzo, in provincia di Bari, alcuni elettori hanno preso alla lettera il programma elettorale del Movimento 5 Stelle. Lunedì e martedì mattina, a spoglio non ancora ultimato, alcuni...

reddito di cittadinanza - che cosa prevede la proposta dell’M5s : requisiti - cifre - costi e coperture : Non sarebbe un’alternativa al lavoro, perché ogni beneficiario dovrebbe iscriversi ai Centri per l’impiego e accettare una delle prime tre proposte che gli verranno offerte. Anche per questo non arriverebbe subito ma, come chiarito da Luigi Di Maio a Porta a Porta qualche giorno fa, “entro il primo anno di governo”: prima bisognerebbe riformare i vecchi uffici di collocamento e renderli efficienti nel far incontrare ...

reddito di cittadinanza - il piano dell’economista indicato da Di Maio come possibile ministro del Lavoro : Lo scorso 20 dicembre Il Fatto Quotidiano ha pubblicato un intervento dell’economista Pasquale Tridico, che in seguito è stato scelto da Luigi Di Maio come ministro del Lavoro di un eventuale governo M5s. Tridico spiegava come il Reddito di cittadinanza, incentivando la partecipazione al mercato del Lavoro, aumenterebbe i margini di deficit consentiti all’Italia dalla Ue. Le stime della Commissione europea rispetto al tasso naturale ...

reddito di cittadinanza e orario ridotto : la ricetta di Tridico - ministro-ombra dei 5Stelle - 07/03/2018 - : Dal secondo anno il Reddito di cittadinanza inizia a scalare, perché la persona viene reinserita nel mondo del lavoro'. Foto Remo Casilli/Ag.Sintesi

Elezioni 2018 : Flat tax e reddito di cittadinanza : l’alleanza dei vincitori Lega-M5S costerebbe 80 miliardi : Se l’ipotesi di un’alleanza di governo M5S-Lega dovesse prendere forma, i punti di partenza sarebbero i loro cavalli di battaglia: per la Lega la Flat tax, per i 5 stelle il reddito di cittadinanza. Misure che costerebbero assieme circa 80 miliardi (considerando i 63 miliardi della tassa piatta e i 17 miliardi del reddito minimo), anche se entrambi i partiti assicurano che le coperture ci sono...

reddito di cittadinanza - che cos'è e come funziona la proposta M5s : MILANO - È stata secondo molti osservatori la carta vincente del Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni. Il Reddito di cittadinanza è una delle misure cardine del loro programma economico. Ecco quali ...

Disoccupazione e reddito di cittadinanza - così il M5S ha vinto al Sud : Circa 1,4 milioni di disoccupati, 850 mila sottopagati, 1,2 milioni di giovani Neet. Il disagio sociale nel Meridione che ha favorito l'M5S

Elezioni - Monti : "Flat tax e reddito di cittadinanza strage degli innocenti" : Insomma il Loden predica ancora una politica di austerity e chiede attenzione ai conti. Un altro periodo lacrime e sangue come quello che gli italiani hanno divuto subire sotto il governo dei tecnici.

Elezioni - Monti : Flat tax e reddito di cittadinanza strage degli innocenti : Il risultato delle Elezioni non è stato digerito dall'ex premier Mario Monti. Il Loden mette nel mirino le principali proposte di M5s e del centrodestra, le due formazioni politiche che hanno avuto più consensi alle urne. Il Prof, da sempre sostenitore del rigore e dell'austerity, critica in modo duro il reddito di cittadinanza proposto dai grillini e la Flat tax che è stato il vessillo della campagna del centrodetsra. "Questi ...

“Noi - sfruttati nei campi. Il reddito di cittadinanza ci restituirà la dignità” : Nella chiesa di San Felice in Pinces, in sagrestia, sulla scrivania di don Peppino Gambardella c’è un faldone bianco e blu, e se volete capire il motivo del successo dei cinquestelle in queste elezioni basterebbe aprirlo e leggere una delle tante storie che vi sono contenute in ordinate cartelline di plastica. «Qui dentro ci sono uomini e donne sen...

reddito di cittadinanza M5S - a chi è veramente rivolto e come ottenerlo? : Il Movimento 5 Stelle è il partito che ha ricevuto più consensi e voti alle ultime elezioni del 4 marzo 2018. Il M5S è stato votato soprattutto al Sud del paese, molto probabilmente grazie alla possibilità di ottenere in futuro, il Reddito di cittadinanza, un aiuto che il movimento pantastellato ha promesso a chi non lavora e chi è povero. Vista la povertà e l'alto tasso di disoccupazione che affligge il Sud Italia, molti hanno votato il ...

'Rischio Troika come in Grecia reddito cittadinanza impossibile' 5Stelle - l'allarme di Marco Tronchetti : Il mondo del business si divide sul risultato delle urne che ha decretato la vittoria di M5S e Lega. Se il Ceo di Fca Sergio Marchionne e il presidente della Confindustria Vincenzo Boccia non si sono mostrati preoccupati per l'affermazione dei grillini

Basta sminuire il voto del Sud. Il successo 5stelle non c’entra col reddito di cittadinanza : Per l’ennesima volta, il voto dei cittadini italiani del Sud viene marchiato da certi analisti che puntano a sminuire la gravità del senso politico che esso sottende. Si tende a delegittimarlo, privandolo di senso, con una spiegazione artefatta e semplicistica e, contemporaneamente, offensiva e razzista. Vado al sodo: alcuni commentatori hanno sostenuto, ancora in piena maratona elettorale, che il successo abnorme del Movimento 5 Stelle al ...