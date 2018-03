Il protezionismo di Trump finirà per danneggiare gli Stati Uniti

protezionismo - guerra dei dazi Usa-Europa : si dimette consigliere economico di Trump Cohn : L'ex banchiere di Goldman Sachs guidava all'interno dello staff presidenziale l'ala globalista, quella contraria a una stretta generalizzata sulle importazioni alzando in maniera indiscriminata dazi e tariffe

Trump annuncia dazi acciaio e alluminio. Cina : stupida misura di protezionismo. Ue pronta a reagire : Tra le reazioni più forti che sono arrivate prontamente dalla comunità internazionale, si mette in evidenza la rabbia dell'industria dell'acciaio cinese. " Questa è una misura di protezionismo stupida ...

Inseguendo Trump tra flat tax e protezionismo : Nel disordine di questa campagna elettorale che ci sta accompagnando al voto del 4 marzo, le proposte concrete di politica economica non sempre occupano un posto di rilievo nel dibattito. Tra quelle che hanno destato maggior interesse, oltre al reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 stelle, ci sono sicuramente la flat tax, sostenuta dai due maggiori partiti che occupano lo schieramento di destra nel nostro scacchiere politico, e ...

Roubini : protezionismo Trump potrebbe peggiorare - rischio di guerre commerciali a danno di economie e mercati : "Questo sgradito mix di politica fiscale eccessivamente accomodante e di politica monetaria restrittiva irrigidirà ancora di più le condizioni finanziarie, danneggiando i redditi degli operai e in ...

Mercati agitati per via del protezionismo di Trump : Non bastasse da sola la fase di debolezza che sta attraversando il dollaro, adesso ci si è messo pure il protezionismo di Trump ad agitare i Mercati. Mentre il biglietto verde continua a scendere nonostante sia stato raggiunto un accordo sullo shutdown, l'attenzione si sposta sulle tensioni commerciali che prevedibilmente accadranno nelle prossime settimane. Per gran parte del 2017, le preoccupazioni sulla politica commerciale degli Stati Uniti ...

Ue "pronta a reagire" al protezionismo di Trump : "L'Ue è pronta ad agire in modo rapido e appropriato nel caso in cui le sue esportazioni siano colpite da misure restrittive Usa". Lo ha affermato il portavoce del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, Margaritis Schinas, in reazione alle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump in materia di commercio. Questo "può e deve essere win-win" nonché "equo e basato sulle regole", ha avvertito il portavoce.In ...

Il ritorno del protezionismo : dopo pannelli solari e lavatrici Donald Trump pronto a colpire altri due settori : Perché il tycoon ha fin qui dimostrato di essere allergico ai grandi accordi di libero scambio, che a suo dire indeboliscono l'economia a stelle e strisce e minacciano i posti di lavoro. Per ...

Il ritorno del protezionismo : i giochi pericolosi di Mister Trump : Siamo dunque di fronte a una precisa strategia di svalutazione del biglietto verde per favorire l'economia interna (in salute ma sotto il target del 3% fissato dalla Casa Bianca) e sostenere un ...

'No a dazi e protezionismo'. La Merkel avverte Trump che oggi interviene a Davos : Scontro fra Europa e Usa. Dura la cancelliera tedesca contro il presidente americano che tra poco arriverà al forum in Svizzera: 'Washington dimentica le lezioni della storia'. Torna l'asse franco-...

Merkel e il protezionismo Usa "Trump non conosce la Storia" : La Cancelliera tedesca ha insomma messo Trump nel mirino, contrapponendo al suo 'egoismo nazionale' ('ce n'è in giro troppo') l'esigenza di 'creare un futuro condiviso in un mondo frammentato', che è ...

MERKEL VS TRUMP/ Il protezionismo tedesco dimenticato da 'lady surplus' (e dal suo amico Macron) : Angela MERKEL critica Donald TRUMP e la sua scelta di introdurre dei dazi commerciali. dimenticato che la Germania stessa fa protezionismo monetario.

A Davos Merkel e Gentiloni contro il protezionismo di Trump. E Macron : "Più tasse ai giganti hi tech" : Se pensiamo che l'accavallarsi di posizioni protezionistiche possa convivere con lo sviluppo dell'economia mondiale credo che sia un errore", ha detto. E ha quindi aggiunto: "Sono convinto che si può ...

Merkel attacca Trump : «No al protezionismo - dimenticate le lezioni della storia» : «Oggi, 100 anni dopo la catastrofe della Grande Guerra, dobbiamo chiederci se abbiamo davvero imparato la lezione della storia, e a me pare di no. L'unica risposta è la...