Il Pd dice no ad una alleanza con il M5s | Renzi formalizza le dimissioni

Cristiana Capotondi : 'Quando una donna dice di no - è no' - : Un film sulle molestie sessuali. Molestie sul posto di lavoro. Nome di donna di Marco Tullio Giordana potrebbe sembrare ispirato dai fatti di cronaca hollywodiani , e non solo, , ma è stato concepito dal regista e dalla sceneggiatrice Cristiana Mainardi qualche anno fa. Nina è una ragazza madre. Assunta in un centro per anziani come donna ...

FABRIZIO CORONA TORNA IN CARCERE?/ Solo una diffida - ma il giudice detta le condizioni : FABRIZIO CORONA TORNA in carcere dopo la pubblicazione di foto e video sui social? Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso per un ammonimento.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:00:00 GMT)

Casapound dice che nella sua sede di Trento è scoppiata una bomba artigianale : Casapound, il partito neofascista di cui si è molto parlato nell’ultima campagna elettorale, ha fatto sapere che stanotte una bomba artigianale ha colpito la sede del partito a Trento. In un post su Facebook, il partito ha detto che l’esplosione The post Casapound dice che nella sua sede di Trento è scoppiata una bomba artigianale appeared first on Il Post.

Frances McDormand ha avuto una standing ovation agli Oscar dicendo solo queste due parole : "inclusion rider" : "Tutte abbiamo storie da raccontare e progetti da finanziare. Non parlateci di questa cosa alle feste di stasera. Invitateci nel vostro ufficio tra un paio di giorni o venite al nostro, come credete meglio, e vi diremo tutto". E' di Frances McDomrand il discorso più applaudito agli Oscar 2018. Salita sul palco per ritirare la statuetta come migliore attrice, la protagonista di "Tre Manifesti a Ebbing, Missouri" si è rivolta alla ...

Diritti gay - Anagrafe di Torino dice no a trascrizione atto nascita di gemelli avuti in Canada da una coppia di uomini : No alla trascrizione dell’atto di nascita di due gemelli nati in Canada da una coppia di uomini attraverso la gestazione per altri. Perché l’attuale vuoto normativo non consente di estendere il documento al genitore non biologico. Ma il caso, avvenuto a Torino, potrebbe aprire la strada a un ampliamento dei Diritti delle coppie dello stesso sesso. Palazzo Civico infatti ha interessato l’avvocatura di Stato chiedendo che fornisca ...

Pamela Mastropietro sarebbe morta a causa di due coltellate al petto - dice una perizia medico-legale : Una perizia medico-legale ordinata dalla procura di Macerata sostiene che Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa in circostanze ancora non chiarite il 30 gennaio, sia morta a causa di due coltellate al petto. La perizia non è stata diffusa ufficialmente The post Pamela Mastropietro sarebbe morta a causa di due coltellate al petto, dice una perizia medico-legale appeared first on Il Post.

Imperia - Antonio Russo dice addio al consiglio comunale : Ha depositato all'ufficio protocollo di Palazzo civico ponendo fine alla sua avventura politica e amministrativa. Era iniziata nel 2013 quando si era candidato a sindaco per il Movimento 5 Stelle, ...

Grey's Anatomy illude i pazienti - lo dice una ricerca americana : Grey's Anatomy, uno dei medical drama più amati e seguiti di sempre, dopo 14 stagioni finisce sul banco degli imputati. Perchè? Crea false aspettative ed illude i pazienti poiché offrirebbe ai telespettatori una visione alquanto distorta della realtà sanitaria. Nella serie, ad esempio, gli specialisti diagnosticano immediatamente, e con estrema facilità, le più disparate patologie. Inoltre, si mostrano pazienti gravissimi curati velocemente e ...

Quattordicenne trovato morto in casa in una pozza di sangue : Tragedia in casa a Salgareda, in provincia di Treviso. Un ragazzo di 14 anni, P.P., è stato ritrovato morto in una pozza di sangue nella sua cameretta. A trovarlo ieri sera prima dopo le 20 è stato il...

Le avventure di Leonardo da Vinci quindicenne al Comunale : ... Ro, - Parte ufficialmente la prima rassegna Famiglie a teatro 2018 ad Adria domenica 25 febbraio con il primo di quattro spettacoli che spaziano dalla danza alla musica, dal teatro al circo ...

“Ho il cancro”. L’annuncio choc del noto attore lascia il pubblico impietrito. “Spero di avere a disposizione ancora qualche anno su questo pianeta” - dice con molta serenità. Ha scoperto di essere malato durante una semplice visita di routine. Straziante : Ha postato un video online e ha rivelato ai suoi fan una cosa terribile: sta lottando con un cancro alla prostata. Il suo pubblico, che lo adora, è rimasto allibito di fronte a una notizia tanto terribile. Nessuno si aspettava che il mitico autore, attore e regista Stephen Fry. Come Fry stesso ha confessato, ha scoperto di avere un tumore poco prima di Natale. Di recente, poi, si è sottoposto a un intervento per la rimozione della prostata. “Il ...

“Le voci mi dicevano di farlo”. Il folle gesto di questa ragazza. Bellissima - sotto effetto di droga : prima le allucinazioni - poi ecco cosa fa al suo volto fuori da una chiesa. La corsa in ospedale - le terribili conseguenze : I fan delle serie tv Stranger Things, che ha avuto molto successo recentemente, troveranno sicuramente delle analogie tra quanto visto sul piccolo schermo e il terribile caso di questa ragazza che, sotto effetto di droga, ha compiuto un gesto folle e macabro. Un’associazione che è stata fatta già dai giornali britannici che si sono occupati della vicenda, in primis il Daily Mail che ha raccontato quanto accaduto a questa ragazza che ...

Bologna. L’auto del calciatore Cheick Keita investe una dodicenne : Una Mercedes con targa francese ha investito e ferito una ragazzina di 12 anni a Bologna. Subito dopo la vettura

Silvio Berlusconi - la bastonata ad Alessandro Di Battista : 'Linguaggio violento - ne dice una all'ora' : Il nemico pubblico numero uno di Silvio Berlusconi ? È Alessandro Di Battista . Intervistato da Massimo Giannini a Circo Massimo su Radio Capital, il leader di Forza Italia ha commentato il clima di ...