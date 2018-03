Il paracadute non c'era - ma resto in campo : Milano - A settant' anni suonati il momento elettorale sarebbe stato perfetto per togliere il disturbo. Con eleganza. «Ma il progetto mi affascinava - spiega ora al Giornale Roberto Formigoni - c'è bisogno di un centro moderato e liberale». Il problema è che la quarta gamba del centrodestra, quella di Noi con l'Italia, non ha fatto il passo sperato ed è rimasta bloccata ad un mortificante 1,5%. «Il ...

Stoccolma - si lancia dal grattacielo ma il paracadute non si apre : vivo per miracolo : Un base jamper si lancia con il paracadute dal 25esimo piano di un grattacielo. Ma qualcosa va storto e si schianta al suolo. miracolosamente è vivo.È una pratica sempre più diffusa, e spesso illegale, quella di buttarsi con il paracadute da un grattacielo. Alla ricerca sfrenata di adrenalina, un base jamper di Stoccolma, in Svezia, ha scelto il palazzo Kungsholmen, edificio molto conosciuto in città e alto circa 75 metri, per compiere la sua ...

Giachetti : "Non voglio paracadute - rinuncio al plurinominale" : Io amo la politica. È la mia vita'. L'ex candidato sindaco di Roma spiega: 'I n tutti i prospetti che girano sulle candidature c'è una casella sul proporzionale con un nome certo: Giachetti. Sarei ...

Lombardi : 'Io candidata alla Camera? E' una fake news - non mi servono paracadute' : 'Io candidata alla Camera? Questa è una bufala contro di me. Una fake news montata dal Pd. Questa è la loro campagna elettorale, fatta di falsi e aggressioni, mentre noi parliamo di soluzioni. Nell'...