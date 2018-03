ilgiornale

: Il Neanderthal? (Ri)vive nei geni di tutti gli europei - AdrMontanaro : Il Neanderthal? (Ri)vive nei geni di tutti gli europei - reportitaliano : Il Neanderthal? (Ri)vive nei geni di tutti gli europei -

(Di giovedì 8 marzo 2018) Per le attuali conoscenze scientifiche, come dobbiamo immaginarci questi nostri 'cugini'? 'Ierano dei cacciatori-raccoglitori e vanno capiti a partire da questa economia.vano in ...