Il Movimento 5 Stelle ha eletto troppi parlamentari

RIFORMA PENSIONI 2018/ Elsa Fornero contro Salvini. E sul Movimento 5 Stelle… (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 marzo. Le parole di Elsa Fornero dopo il voto. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

Governo - i contatti tra Pd e Movimento 5 stelle sono in corso. Già da due giorni : Ci sono contatti tra il Pd e il Movimento 5 stelle. Se pubblicamente tutti smentiscono che ci sia davvero la possibilità di dialogare con gli storici nemici grillini, in privato sono al lavoro da lunedì per riuscire a creare un ponte. Come confermato a ilfattoquotidiano.it da fonti che chiedono di restare anonime, le manovre sono in corso già dal giorno dopo il voto: l’anima dissidente del Pd renziano, che fa capo soprattutto ad alcune ...

Elezioni - il Movimento 5 stelle ha più eletti che candidati : In Sicilia il Movimento 5 stelle è stato protagonista di un autentico cappotto aggiudicandosi tutti i 28 seggi dell'uninominale e, compresi i seggi assegnati nei collegi plurinominali, complessivamente...

Castellammare - Movimento 5 Stelle - Nappi risponde a Cataldo : «Non è in grado di rispettare la democrazia» : Castellammare - Alberto Cataldo prende le distanze dai grillini stabiesi: «Esperienza deludente, mezzi non leciti per far eleggere Nappi» Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - In possesso di ...

Cavriago - dall'orgoglio per il busto di Lenin al trionfo del Movimento 5 Stelle : Cavriago è un comune di poco meno di 10mila abitanti in provincia di Reggio Emilia. Nel centro storico c'è un busto a cui i cavriaghesi tengono molto: è quello di Lenin. Lo realizzarono nel 1922 alcuni operai della città ucraina di Lugansk, per metterlo davanti a fabbrica di treni. Trafugato durante l'occupazione tedesca della seconda guerra mondiale, arrivò in Italia e finì nelle mani dei partigiani. Riconsegnato all'ambasciata ...

Lutto nel Movimento 5 stelle. “Per noi una vittoria con dolore”. È morto a 40 anni - tra lo choc di colleghi e militanti. Prima la gioia dei risultati elettorali - poi la tragica notizia. “Un punto di riferimento - oltre che un amico” : Lutto nel Movimento 5 stelle. A pochi giorni dal voto che ha visto il Movimento 5 stelle raccogliere voti in quantità, arriva la notizia choc. Ad andarsene a 40 anni, nella giornata di lunedì 5 marzo 2018 intorno alle 16, dopo due settimane di coma, è Lorenzo Messineo che è morto all’ospedale di Chieri. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutti. “Per noi una vittoria listata a Lutto, assolutamente”, così ha commentato Stefano Torrese, ...

Elezioni - il boom dei 5 Stelle nelle province con più disoccupazione : rispetto al 2013 il Movimento guadagna 18 punti : La promessa del reddito di cittadinanza accompagnato dalla riforma dei centri per l’impiego. La suggestione di un piano di “investimenti ad alto moltiplicatore occupazionale per creare nuove opportunità di lavoro“. O forse solo, più in generale, la promessa di un cambiamento dopo decenni di politiche evidentemente inefficaci nel promuovere la crescita al Sud. Da cui negli ultimi 15 anni, secondo lo Svimez, sono ...

RIFORMA PENSIONI/ Il monito a Lega e Movimento 5 Stelle dopo le elezioni : La RIFORMA delle PENSIONI 2011 non va toccata: è il monito di Moody's dopo il risultato delle elezioni italiane senza un chiaro vincitore. Il commento di GIULIANO CAZZOLA

Movimento 5 Stelle - feste per Di Maio nella sua Pomigliano d'Arco : Luigi Di Maio torna da vincitore è nella sua terra. Acerra, Volla, Pomigliano: tre tappe per mandare un messaggio anche alle altre forze politiche e al Colle sul risultato elettorale del M5S. Un ...

Movimento 5 stelle - in Sicilia più seggi che candidati : I grillini ottengono 53 poltrone tra Camera e Senato, ma al proporzionale il successo è così largo che in lista non ci sono abbastanza nomi per coprire i posti Movimento 5 stelle, Confindustria: "Non ...

Matteo Renzi : 'Dario Franceschini lavorava all'accordo col Movimento 5 Stelle' : Renzi non solo s'è messo di mezzo, ma li ha pure sputtanati, consegnando a Repubblica un virgolettato che fa anche nomi e cognomi degli inciucioni: 'Il punto è la linea politica. L'ho spiegato, a ...

[L'analisi] Vi spiego qual è la capitale del Movimento Cinque Stelle - con il 52 per cento dei voti : L'Italia vuole una nuova classe politica C'è troppa corruzione, ci sono tanti politici , in questo caso Pd e Fratelli d'Italia, che di fronte al miraggio di mazzette sono disposti a tutto. Nel voto ...

I delusi del Pd votano M5S - così il Movimento 5 Stelle si colora di sinistra. Il Partito di Renzi segna la fine delle Regioni Rosse : Il Movimento 5 Stelle si colora di sinistra. La maggior parte degli elettori che ha votato il Partito Democratico alle politiche del 2013 e che all'ultima tornata elettorale non ha confermato il suo voto ai democratici ha scelto i grillini: in numeri, parliamo di una forchetta che oscilla tra il 15 e 20% di elettori dem che non hanno riconfermato il loro voto per i dem a cinque anni di distanza e hanno optato per i grillini. Una prima analisi ...

Elezioni politiche 2018 : Nord al centrodestra - Sud al Movimento 5 stelle : È un’Italia di tre colori quella che esce dalle Elezioni politiche 2018. Due però sono macchie molto più ampie dell’altra. Il Nord, esclusi Alto Adige e Valle d’Aosta, è blu, colore che rappresenta il centrodestra. Tutto il Sud, ma anche gran parte del centro, fino alle Marche, è del giallo attribuito al Movimento Cinque stelle. È il rosso del centrosinistra che manca, in parte anche nelle regioni che votano tradizionalmente a sinistra come ...