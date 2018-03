Il Milan ha perso 0-2 contro l’Arsenal nei sedicesimi di finale di Europa League

Milano. Premio Persona e comunità al civico centro Manzoni : Il civico centro di istruzione per l’adulto e l’adolescente “A. Manzoni” ha ricevuto il Premio “Persona e comunità”, nell’ambito del

Accoltellarono cliente del McDonald's a Milano - due persone arrestate - : Si tratta di un 22enne e un 21enne di origini egiziane. Lo scorso 2 dicembre avrebbero ferito un uomo di 30 anni in un fast-food a due passi da piazza Duomo. Un terzo complice è stato denunciato in ...

Milanmania : quanto tempo perso con l'inutile 3-5-2! Romagnoli come Baresi : Le critiche sono spesso troppo severe, ma tutte le squadre del mondo vorrebbero avere un portiere di tale qualità, così giovane, con un margine di crescita, nella scuola di Alfredo Magni, maestro ...

MilanO - INCENDIO PALAZZO 14 PIANI VIA QUARENGHI/ Ultime notizie Bonola : 20 persone soccorse - 4 intossicati : MILANO, INCENDIO nel PALAZZO di Via QUARENGHI: Ultime notizie, rogo al quartiere Bonola. intossicati ed evacuati tutti gli inquilini, gli aggiornamenti e i dubbi sulle cause(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 22:18:00 GMT)

Milano : oggi in piazza per manifestazioni circa 17mila persone : Milano, 24 feb. (AdnKronos) – “Sapevamo che sarebbe stata una giornata impegnativa, ma abbiamo lavorato in silenzio. Gli incidenti non avvengono se uno sa cosa fare”. Esprime soddisfazione il Questore di Milano, Marcello Cardona, per la gestione dell’ordine pubblico di Milano dove oggi si sono svolte le manifestazioni di Fratelli d’Italia, della Lega, di CasaPound e delle associazioni antifasciste. Sul territorio ...

Hyperloop - il treno supersonico : Roma-Milano in mezz'ora : In soli 5 anni sono oltre 800 le persone che lavorano per questo progetto visionario in tutto il mondo. HyperloopTT ha prodotto 27 brevetti, stretto 8 accordi governativi in fasi avanzate di ...

Milan - Li Yonghong : “Le mie risorse personali sono sane” : Milan, Li Yonghong: “Le mie risorse personali sono sane” Dopo le recenti notizie che negli ultimi giorni hanno gettato nuove ombre su Yonghong Li, il presidente del Milan risponde direttamente a ogni accusa con un comunicato apparso sul sito del club rossonero: “Notizie irresponsabili che hanno danneggiato il club, le mie società, la mia famiglia […] L'articolo Milan, Li Yonghong: “Le mie risorse personali sono ...

Milano - furto e riciclaggio di auto : 7 persone in manette : Roma, 20 feb. , askanews, - I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni , Mi, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Monza nei ...

Il Milan ha vinto 3-0 contro il Ludogorets in Europa League - mentre l’Atalanta ha perso 3-2 contro il Borussia Dortmund : Il Milan ha vinto 3-0 contro la squadra bulgara del Ludogorets nella partita di andata dei 16esimi di finale di Europa League, giocata questa sera in Bulgaria. L’Atalanta ha invece perso 3-2 contro i tedeschi del Borussia Dortmund, in trasferta. The post Il Milan ha vinto 3-0 contro il Ludogorets in Europa League, mentre l’Atalanta ha perso 3-2 contro il Borussia Dortmund appeared first on Il Post.

Milano - incendio in via Cogne : una persona in codice rosso per intossicazione : Un incendio è divampato questa mattina ai piani di alti di un palazzo a via Cogne a Milano: una persona sarebbe in gravissime condizioni dopo essere estratta viva dai vigili del fuoco dallo stabile. Il 118 ha trasportato il ferito in codice rosso al Ospedale Sacco. L'articolo Milano, incendio in via Cogne: una persona in codice rosso per intossicazione sembra essere il primo su Meteo Web.

Milano - vasto incendio in un palazzo : pompieri salvano tre persone : Un grosso incendio è divampato in un palazzo di 13 piani a Milano, in zona Quarto Oggiaro. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al decimo piano, da cui è fuoriuscita una densa colonna di ...