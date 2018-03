Il Jazz del Ventunesimo secolo | con Vincenzo Martorella

Le signore del Jazz italiano ad Assisi : Il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi , il 3 aprile 2018 alle 21,15 , anziché il primo marzo come inizialmente previsto, , ospita due fuoriclasse del jazz italiano e internazionale: una réunion ...

Le signore del Jazz italiano ad Assisi : Il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi , il 3 aprile 2018 alle 21,15 , anziché il primo marzo come inizialmente previsto, , ospita due fuoriclasse del jazz italiano e internazionale: una réunion ...

CECILIA SANCHETTI/ "La terza via" : il Jazz viandante della musicista romana : La struttura è quella del trio – con Pierpaolo Principato al piano e Marco Siniscalco al basso - cui si aggiunge in metà dei brani il sax di Nicolas Kummer. ALESSANDRO BERNI(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 06:07:00 GMT)PIERO CHIAPPANO/ "Prima che venga la sera": un'Italia tradita nei suoi valori, la speranza di ricominciareVALERIO BILLERI/ "Gospel": un piccolo mondo antico tra Jannacci, Dylan e Nick Drake

"The Final Shot" - Michael Jordan e il tiro della leggenda : il canestro che spense la musica dei Jazz [VIDEO] : Nel giorno del 55° compleanno di Michael Jordan, vogliamo ricordare una delle giocate più iconiche di MJ: il canestro a 5 secondi dalla Finale nelle Finals 1997 contro i Jazz Il natale per gli ...

Giacomo Zanus Trio al Circolo del Jazz Thelonious : ... 7/a Trieste TS Orario - Ingresso: 21.00 Il 06/02/18 Per maggiori informazioni Telefono: 3200480460 Email: Thelonious.trieste@gmail.com Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario Leopoldo Bon ...

Honda Jazz - Al volante della 1.5 Dynamic Navi Adas : Lincontro tra il motore i-VTEC a benzina di 1.5 litri con 130 CV e linedito allestimento Dynamic ha portato nella famiglia della Honda Jazz una versione con un carattere spigliato, che si pone al vertice dello schieramento. Veste sportiva. uninterpretazione che non impone sacrifici sul fronte della praticità della più piccola delle Honda, ma con unindole ben diversa rispetto a quella della Jazz meno potente. Tuttavia, la Dynamic non intende ...

Macerata e dintorni - Jazz e giorno della memoria : Macerata, 26 gennaio 2018 " Weekend dedicato al giorno della memoria, con libri, mostre e concerti a tema per non dimenticare. Oltre a questo, torna il jazz in provincia, oltre agli spettacoli teatrali e altri appuntamenti. VENERDÌ 26 GENNAIO A Civitanova , dalle 17 grandi ospiti: dopo il rinnovo delle cariche del gruppo giovani Confindustria Macerata, alle 18.30 il campione ...

Concerti - Enrico Rava e Dado Moroni ospiti del Jazz club Il Moro : Cava de' Tirreni. Un originale incontro in jazz con il trombettista Enrico Rava e Dado Moroni, uno dei pianisti jazz italiani più richiesti in Europa e in America. Il trombettista per eccellenza del ...

Musica : addio a Hugh Masekela - leggenda del Jazz sudafricano : Musica: addio a Hugh Masekela, leggenda del jazz sudafricano Il musicista, 78 anni, era stato un attivista simbolo del movimento anti-apartheid Continua a leggere L'articolo Musica: addio a Hugh Masekela, leggenda del jazz sudafricano sembra essere il primo su NewsGo.

Addio Hugh Masekela - leggenda del Jazz sudafricano : Il leggendario trombettista, cantante e compositore sudafricano Hugh Masekela, considerato uno dei padri della musica afro-jazz, è morto a 78 anni a causa di cancro alla prostata. Lo ha reso noto la ...

Addio Hugh Masekela - leggenda del Jazz sudafricano : Il leggendario trombettista, cantante e compositore sudafricano Hugh Masekela, considerato uno dei padri della musica afro-jazz, è morto a 78 anni a causa di cancro alla prostata. Lo ha reso noto la ...

Hugh Masekela è morto. Il padre del Jazz sudafricano spese la sua carriera per il movimento anti-apartheid : Hugh Masekela, il padre del jazz sudafricano, è morto a 78 anni a Johannesburg "dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro alla prostata". Lo ha annunciato la famiglia.Trombettista, cantante e compositore, Masekela ha iniziato a suonare il corno a 14 anni, diventando presto un esponente di spicco della scena jazz di Johannesburg con i jazz Epistles.Negli anni '60 si è trasferito in Gran Bretagna e negli Stati Uniti dove ...

Bill Cosby sul palco di un Jazz club di Philadelphia : la prima volta dopo lo scandalo abusi : L’attore torna a esibirsi nella sua città natale dopo lo scandalo sugli abusi sessuali. Cosby è salito sul palco di un jazz club, intrattenendo il pubblico tra battute e musica L'articolo Bill Cosby sul palco di un jazz club di Philadelphia: la prima volta dopo lo scandalo abusi proviene da Il Fatto Quotidiano.

DA LECCE A MILANO il tour della cantante Jazz LETIZIA ONORATI : ... il suo nuovo album disponibile dal 19 gennaio nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming. Queste le date fino ad ora annunciate: il 21 gennaio al Teatro Apollo ...