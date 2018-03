Il gioco di Ken il Guerriero ottiene un trailer di lancio

Tekken per smartphone è il miglior gioco del momento : Indietro 16 febbraio 2018 2018-02-16T15:52:11+00:00 ROMA – Bandai Namco ha rilasciato il primo gioco di Tekken per smartphone ufficiale, gratuito sia per iOS che per Android.Animazioni sorprendenti e sistema di gioco intuitivo fanno del titolo uno dei migliori adattamenti videoludici per mobile attualmente disponibili. Tekken per smartphone: le caratteristiche MODALITÀ STORIA Combatti nel corso di […] L'articolo Tekken per smartphone è il ...

Microsoft lancia un weekend gratuito di gioco multiplayer su Xbox One e Xbox 360 : Microsoft ha dato da poco il via all'iniziativa Free Play Days, che permetterà a tutti nel weekend di accedere al gioco online di Xbox One e Xbox 360 anche se sprovvisti di un abbonamento Gold.Come riporta Eurogamer.net, per accedere alle funzionalità multigiocatore di qualsiasi titolo sulle console Microsoft sarebbe necessario possedere un abbonamento, ma a partire da oggi 15 febbraio fino alle 9 di lunedì 19 febbraio sarà possibile giocare ...

Rainbow Six Siege : in arrivo un weekend di gioco gratuito : È con un comunicato che Ubisoft ha voluto annunciare l'arrivo di un weekend di gioco gratuito per Tom Clancy's Rainbow Six Siege, lo sparattutto del publisher transalpino che si appresta a festeggiare il terzo anno di attività.Siege sarà disponibile gratuitamente su PC, Xbox One e PS4 dal 15 al 18 febbraio 2018. Ogni progresso raggiunto durante questa prova sarà mantenuto per tutti gli utenti che acquisteranno il gioco completo.Presumibilmente, ...

Fallout 4 : annunciato un weekend di gioco gratuito su Steam : Dopo il recente weekend gratuito di Fallout 4 per gli abbonati Xbox Live Gold, Bethesda Softworks ha annunciato un altro weekend gratuito per i giocatori PC, dall'1 febbraio fino al 4 febbraio su Steam.Come segnala Gamingbolt, durante questo periodo i giocatori potranno acquistare la versione base di Fallout 4 con uno sconto del 33%, mentre l'edizione Game of the Year sarà scontata del 40%. Inoltre, previsto un ulteriore sconto del 50% sul ...