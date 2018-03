Il G-8 di Genova non finisce mai. Per i poliziotti della Diaz si apre la possibilità della revisione del processo : La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dai funzionari di polizia condannati in via definitiva per i fatti della Diaz relativi al G8 del 2001. I poliziotti, che erano stati assolti in primo grado, sono poi stati condannati in appello e in Cassazione per falso e calunnia. Nel ricorso lamentano presunte violazioni del diritto di difesa.La Cedu dovrà ora valutare nel merito il ricorso e, in caso ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : morto Astori - non si gioca a Udine e Genova : Risultati Serie A, 27^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. La tragica morte di Davide Astori colpisce il campionato: rinviate le gare di Udine e Genova(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 12:23:00 GMT)

Genova - morta per droga a 16 anni : indagato l'amico che non la soccorse : E' accusato di omissione di soccorso, Gabriele Rigotti, l'amico di Adele De Vincenzi, la ragazza di 16 anni morta dopo un'overdose di ecstasy nel centro di Genova la scorsa estate. Il pm Michele ...

Nuovi concerti di Anastacia in Italia nel 2018 tra Pordenone e Genova : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate nuove date del tour di Anastacia in Italia nel 2018: la cantante statunitense torna nel nostro Paese per una serie di concerti in alcune città Italiane. Anastacia sarà impegnata nel corso dei prossimi mesi in un lungo tour europeo, che farà tappa per ben 7 concerti in Italia. La cantautrice, infatti, ha annunciati i primi concerti a maggio nelle città di Brescia, Roma, Bologna e Milano (info alla seguente pagina). Alle date ...

Ermal Meta e Moro non sono gay/ Il cantautore albanese a Genova : "Nel prossimo disco omaggerò la città" : Ermal Meta e Fabrizio Moro, flirt smentito: il cantautore italo-albanese ha utilizzato due toni diversi nel commentare il gossip riguardante il presunto flirt con il suo collega. (Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 19:17:00 GMT)

Maltempo Liguria - Bucci : “Rischio neve a Genova - non fatevi sorprendere” : “Questa sera a Genova potrebbe nevicare. Non fatevi sorprendere, seguite le disposizioni della Protezione Civile”. E’ l’invito lanciato dal sindaco Marco Bucci oggi pomeriggio sulla sua pagina Fb in seguito al messaggio di allerta nivologica gialla, emesso dal Centro Funzionale Meteo idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria in data odierna, prevista sul territorio del Comune di Genova dalle ore 21 di oggi ...

Rilancio di Genova - gli architetti a Bucci : «Serve un’idea di città non spot» : È questo l’invito incalzante che la categoria ha rivolto ieri al Comune: il waterfront va bene, ma occore una una visione complessiva che recuperi l’identità di interi quartieri

Genova - corteo antifascista contro l’apertura delle sedi di estrema destra. Cinquemila in strada : “La città non li vuole” : Circa 5.000 persone nella giornata di ieri hanno attraversato Genova in corteo per manifestare contro la concessione di spazi a formazioni di ispirazione fascista come quelle che, negli ultimi tre anni, hanno alzato le serrande delle loro sedi nella città decorata con la medaglia d’oro per la Liberazione nel 1945. Un corteo eterogeneo composto prevalentemente da giovani dell’area dei centri sociali, associazioni, esponenti della sinistra, ...

BARBARA PALAZZO - 20TRE A Genova/ "Esperienza fantastica con Alessandro Borghese - non è come da casa" : BARBARA PALAZZO, 4 ristoranti: la proprietaria di 20TRE racconta la sua esperienza nella trasmissione di Alessandro Borghese e svela anche qualche curiosità sul noto chef.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 16:23:00 GMT)

Genova - in Comune salta mozione per non dare spazi a neofascisti : Genova, 16 gen. (askanews) Il consiglio comunale di Genova non ha potuto votare una mozione del Pd e della Lista Crivello che chiedeva al sindaco e alla giunta di non concedere spazi pubblici ad ...

Modigliani - 21 opere in mostra a Genova erano false : la conferma del perito dei pm. “Tratto e pigmento non c’entrano niente” : I quadri esposti a Palazzo Ducale di Genova a marzo per una mostra di Amedeo Modigliani erano tutti falsi, tranne uno. E’ il risultato della perizia ordinata dalla Procura e depositata in tribunale dalla consulente Isabella Quattrocchi incaricata dai pm Paolo D’Ovidio e Michele Stagno. L’inchiesta aveva portato i carabinieri a sequestrare 21 opere e all’iscrizione nel registro degli indagati per il curatore della mostra Rudy ...