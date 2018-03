Il design di Huawei P20 | P20 Pro e P20 Lite svelato da nuove immagini

Spunta il design di Huawei P20 Lite (FOTO) : similitudini e differenze con P10 Lite : Emergono alcuni dettagli interessanti su quello che potrebbe essere il design di Huawei P20 Lite, e che andrà a conciliarlo o differenziarlo dal precedente P10 Lite (visto che il passaggio al P11 Lite dovrebbe essere stato saltato, come ormai voi tutti ben saprete). Ci ha pensato 'slashleaks.com' a condividere con noi un'immagine leak che la dice lunga sul prossimo prodotto, tra l'altro avvolto da una cover rigida particolarmente ...

Vari render di Huawei P20 ipotizzano il design delle tre varianti previste : fotocamera tripla e display allungato : Huawei P20 è messo in mostra da Vari render nelle tre versioni con cui dovrebbe arrivare sul mercato. Le Varie cover ipotizzano una tripla fotocamera posteriore per Huawei P20 e Huawei P20 Plus, mentre per la versione più economica P20 Lite potrebbe esserci "soltanto" una dual cam affiancata sul retro da un eventuale sensore per le impronte digitali. L'articolo Vari render di Huawei P20 ipotizzano il design delle tre Varianti previste: ...

Huawei Mate 9 e Mate 9 Porsche design stanno ricevendo Android 8.0 Oreo con EMUI 8.0 : È iniziato anche in Italia il roll out di Android 8.0 Oreo, con interfaccia personalizzata EMUI 8.0, per Huawei Mate 9 e Huawei Mate 9 Porsche Design. L'aggiornamento è decisamente corposo e oltre alla nova versione di Android porta diversi miglioramenti all'intelligenza artificiale, alle funzioni smart e molto altro. L'articolo Huawei Mate 9 e Mate 9 Porsche Design stanno ricevendo Android 8.0 Oreo con EMUI 8.0 è stato pubblicato per la prima ...

Interessantissima immagine sull’LG G7 : design in linea con gli ultimi Huawei? : La presentazione ufficiale del nuovo LG G7 è sempre più vicina e, nonostante i vertici aziendali abbiano dichiarato senza mezzi termini di avere la volontà di non lanciare necessariamente uno smartphone ogni anno per una determinata linea, appare inevitabile che a cavallo del prossimo MWC ci possano essere importanti novità. Stando ai presupposti che si sono venuti a creare ufficiosamente in ambito hardware e su quello software, il produttore ...

Ecco il presunto design di Huawei P20 - P20 Plus e P20 Pro con tripla fotocamera posteriore : Dalla Cina arrivano le immagini che ci mostrano quelli che dovrebbero essere gli schemi di Huawei P20, P20 Plus e P20 Pro L'articolo Ecco il presunto design di Huawei P20, P20 Plus e P20 Pro con tripla fotocamera posteriore è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Tris d’assi Huawei P20 - P20 Plus e P20 Pro in uscita? Foto design troppo simile ad iPhone X : Magari Huawei per il 2018 ci riserverà qualcosa di davvero inaspettato e il suo segmento di mercato top per gli smartphone, presenterà non due ma ben tre Huawei P20 in uscita? Che non sia un nuovissimo Huawei P11 a calcare le scene sembra oramai alquanto scontato: al suo posto, appunto, la nomenclatura standard P20 e qui sta la novità, non solo un modello Plus di accompagnamento ma anche una variante Pro che forse dovrebbe davvero ...

Huawei P Smart : svelato il design e le specifiche : Huawei è al lavoro per creare un nuovo Smartphone da presentare durante il mese di gennaio. Questo potrebbe chiamarsi Huawei P Smart (o P11 Lite). Il CES 2018 è ormai alle porte. Fra poche settimane i più importarti volti della tecnlogia dovranno comparire a Las Vegas per presentare i loro prodotti e dimostrare la loro superiorità rispetto agli avversari. Nonostante non si sa per certo se Huawei ci sarà, non c’è dubbio che in quel periodo ...

Dopo Huawei P10 Lite il P11 Lite come iPhone X? Foto design finora impensabile : Gli attuali possessori di un Huawei P10 Lite di certo stanno pensando già al P11 Lite o comunque al successore del loro telefono che molto probabilmente otterrà pure un'altra denominazione ( forse Huawei P20 Lite). La parola d'ordine da parte del produttore cinese potrebbe essere in ogni caso "rivoluzione" soprattutto nel design dello smartphone di fascia media, come testimoniato dalle immagini mockup presenti in questo articolo, scovate su ...