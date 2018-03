Il capitano della Juve femminile diventa una Barbie

Funerali Astori - da Buffon a Totti il mondo del calcio piange il capitano della Fiorentina |Il ricordo : Alle 10 nella Basilica di Santa Croce l’addio al difensore della Fiorentina, morto a 31 anni domenica. Centinaia di persone in piazza già nelle prime ore del mattino. Malore per il padre di Francesca Fioretti, la compagna di Astori

Funerali Davide Astori - tutto lo strazio di Francesca Fioretti in una foto. L’arrivo in chiesa della compagna del capitano - distrutta dal dolore e stretta da amici e parenti - è stato uno dei momenti più toccanti - di commozione generale : Davide Astori, l’ultimo saluto al capitano viola, stroncato all’improvviso nel sonno e per cause naturali, come rilevato dall’autopsia, è nella basilica di Santa Croce a Firenze. La ‘sua’ Firenze, la città che non gli ha dato i natali (il calciatore era nato a San Giovanni Bianco, Bergamo) ma che l’ha accolto nell’estate del 2015 dopo una stagione alla Roma. E lì, nella strada dove viveva con la ...

Jovanotti ricorda Davide Astori con La terra degli Uomini : il suo addio al capitano della Fiorentina : Jovanotti ricorda Davide Astori, Capitano della Fiorentina scomparso all'improvviso nella notte tra il 3 e il 4 marzo, mentre si trovava in trasferta con la sua squadra a Udine. L'artista di Oh, vita! ha condiviso il brano scelto dai Viola per l'ultimo saluto al compagno e Capitano, che ha lasciato questo mondo con la delicatezza con la quale ha vissuto, anche se sembra ancora tutto troppo inverosimile da accettare, soprattutto perché a 31 ...

Davide Astori - l’addio al capitano della Fiorentina in Santa Croce : Lacrime, silenzio e applausi. Firenze dà l’addio al capitano della Fiorentina Davide Astori, morto nella notte fra sabato e domenica, quando il suo cuore si è fermato. E oggi, 8 marzo, sono migliaia le persone arrivate in piazza San Croce a dare l’ultimo saluto all’amatissimo giocatore, appena 31enne. https://twitter.com/KarlOne71/status/971680560849571840 La gente comune non può entrare nella basilica dove, poco dopo le 10 e 30 è ...

Funerali Davide Astori - diecimila tifosi in piazza Santa Croce per l’addio al capitano della Fiorentina : Una grande folla in piazza Santa Croce a Firenze per i Funerali di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato morto domenica in una camera d’albergo a Udine. Fuori dalla basilica, dove non è stato consentito l’ingresso al pubblico “per ragioni di sicurezza“, ci sono circa diecimila persone. Il carro funebre si è fermato davanti alla chiesa e l’ingresso della bara è stato accompagnato da un composto silenzio ...

Il capitano viola morto a causa della bradiaritmia : Il capitano della squadra della Fiorentina, Davide Astori, è morto lasciando una grande amarezza nel cuore di tutti gli sportivi e non; nessuno dei suoi compagni si sarebbe potuto immaginare che quella cena di sabato 3 marzo sarebbe stata l'ultima con il difensore classe '87. Dopo la cena, Astori si è divertito giocando alla Playstation insieme al portiere Marco Sportiello, i due si sarebbero poi lasciati alle 23 per andare a dormire in vista ...

“Ecco come è morto”. L’autopsia sul corpo di Davide Astori : cosa è emerso. Il capitano della Fiorentina è venuto a mancare a 31 anni - all’improvviso nel sonno. Solo ora si scopre la verità sulle cause del decesso : Nella notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo è morto Davide Astori. Il capitano della Fiorentina aveva Solo 31 anni ed è stato trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Udine dove era in ritiro con la sua squadra che, di lì a poco, si sarebbe incontrata con la Fiorentina. Ma come è morto Davide Astori? E perché? La prima ipotesi è stata “arresto cardio-circolatorio”. Ma la decisione è stata quella di sottoporre il corpo del calciatore a ...

“Che schifo!”. Davide Astori - spunta la scritta della vergogna. Italia sotto choc : parole ignobili poche ore dopo la tragica morte del capitano viola. Spaventoso - sul serio : Davide Astori, quando la tragedia fa perdere il senno (e siamo stati clementi): quello che è successo poche ore dopo la drammatica morte del calciatore e capitano della Fiorentina è davvero da brividi. Se le parole del giocatore brasiliano ex Juventus Dani Alves a commento della scomparsa del collega, 31 anni, una compagna e una figlia di soli 2 anni amatissime, hanno fatto accapponare la pelle a molti, rimasti malissimo per cotanta, ...