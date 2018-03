Il calcio dà l' addio ad Astori

I funerali di Davide Astori : l’addio del calcio italiano al capitano viola Diretta : La camera ardente è stata visitata da oltre 12mila persone. La cerimonia nella basilica di Santa Croce officiata dall’arcivescovo Giuseppe Betori

Astori - tutto il calcio a Firenze per l’addio al capitano viola Foto|Video|I compagni : Alle 10 le esequie nella Basilica di Santa Croce, dopo la sosta del feretro davanti al "muro del pianto" del Franchi

calcio - media francesi : sicuro l'addio di Emery - il Psg chiama Conte : Il tecnico del Psg Unai Emery sarebbe sul piede di partenza dopo l'eliminazione negli ottavi di Champions League per mano del Real Madrid di Cristiano Ronaldo. È quanto scrive oggi 'L'Equipè secondo ...

calcio - media francesi : sicuro l'addio di Emery - il Psg chiama Conte : Il tecnico del Psg Unai Emery sarebbe sul piede di partenza dopo l'eliminazione negli ottavi di Champions League per mano del Real Madrid di Cristiano Ronaldo. È quanto scrive oggi 'L'Equipè secondo ...

Roma - l'ex Cicinho dice addio al calcio : 'Troppi problemi al ginocchio' : SAN PAOLO , BRASILE, - Cicinho , l'ex terzino della Roma , attualmente in forza alla Brasiliense squadra della quarta serie brasiliana, dice addio al calcio giocato. Il brasiliano appende gli scarpini ...

calcio in lutto - addio al capitano della Fiorentina : Mondo dello sport sotto shock è stato trovato morto nella sua camera d’albergo a Udine dov’è, era in ritiro pre-partita, il capitano della Fiorentina Davide Astori. Il calciatore aveva trentuno anni, lascia la moglie e una figlia di due anni. La Figc d’intesa con le leghe di serie A e B, ha deciso di rinviare le partite in programma per oggi e domani in segno di lutto. L’annuncio è arrivato dalla Fiorentina poco prima delle dodici di questa ...

Addio a Davide Astori - il capitano della Fiorentina trovato morto in hotel. Si ferma il calcio : Il calciatore 31enne è stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio in albergo, a Udine mentre era in ritiro con la squadra per la partita di campionato con l'Udinese. E' stato trovato senza vita ...

Reina - l’addio al Napoli : “Il calcio funziona così - oggi sei qui e domani lì” : Reina, l’addio al Napoli: “Il calcio funziona così, oggi sei qui e domani lì” La corsa di Pepe Reina al Napoli è giunta sul rettilineo finale. Prima, c’è uno scudetto da inseguire, un sogno da coronare. Poi, sarà il momento dell’addio. A 35 anni, dopo tre stagioni vissute sotto il Vesuvio, il portiere spagnolo, con […] L'articolo Reina, l’addio al Napoli: “Il calcio funziona così, oggi sei qui e ...

Pirlo ufficializza - 21/5 addio al calcio : Il campione del mondo 2006 non ha una preferenza per il nome del prossimo ct della Nazionale: "stanno circolando già diversi nomi, sceglieranno il migliore per ricostruire la Nazionale e il calcio ...

Pirlo ufficializza - 21/5 addio al calcio : Il campione del mondo 2006 non ha una preferenza per il nome del prossimo ct della Nazionale: "stanno circolando già diversi nomi, sceglieranno il migliore per ricostruire la Nazionale e il calcio ...

calciomercato Juventus - Marchisio ha deciso : a fine stagione sarà addio - ecco la nuova destinazione : A fine stagione le strade della Juventus e di Claudio Marchisio si separeranno. Dopo una vita passata in bianconero, il ‘Principino’ ha deciso di cambiare aria per poter giocare con continuità. L’esclusione nel derby è stata forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso, l’ennesima conferma che per Allegri ormai il numero 8 bianconero è l’ultima ruota del carro nelle scelte per il centrocampo. L’assenza di ...

Pirlo saluta il calcio giocato : la partita d’addio sarà il 21 maggio a San Siro : partita addio Pirlo. Ormai da qualche settimana Andrea Pirlo ha annunciato di avere concluso la sua carriera calcistica, ma come molti altri colleghi il centrocampista ci tiene a salutare tutti i suoi tifosi con una partita d’addio a cui prenderanno parte diversi ex compagni che lo hanno accompagnato nelle varie squadre di cui ha vestito […] L'articolo Pirlo saluta il calcio giocato: la partita d’addio sarà il 21 maggio a San ...

Rivoluzione Infantino : 'Addio al calciomercato di gennaio' : ...lui stesso al quotidiano sportivo francese 'L'Equipe'precisando che il suo piano prevede 'undici punti indispensabili' che devono essere analizzati 'affinché venga garantita l'integrità del mondo del ...

La Fifa rivoluziona il calciomercato : verso l’addio alla sessione di gennaio : La Fifa rivoluziona il calciomercato: verso l’addio alla sessione di gennaio Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, vuole rivoluzionare il calciomercato. L’idea principale del numero uno del calcio mondiale è quella di cancellare la “finestra” invernale. Infantino, intervistato da l’Equipe, intende anche mettere un limite alle commissioni per agenti e intermediari, introducendo il tetto salariale ...