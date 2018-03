Il calcio dà l’addio ad Astori

I funerali di Davide Astori : l’addio del calcio italiano al capitano viola Diretta : La camera ardente è stata visitata da oltre 12mila persone. La cerimonia nella basilica di Santa Croce officiata dall’arcivescovo Giuseppe Betori

Astori - tutto il calcio a Firenze per l’addio al capitano viola Foto|Video|I compagni : Alle 10 le esequie nella Basilica di Santa Croce, dopo la sosta del feretro davanti al "muro del pianto" del Franchi

Reina - l’addio al Napoli : “Il calcio funziona così - oggi sei qui e domani lì” : Reina, l’addio al Napoli: “Il calcio funziona così, oggi sei qui e domani lì” La corsa di Pepe Reina al Napoli è giunta sul rettilineo finale. Prima, c’è uno scudetto da inseguire, un sogno da coronare. Poi, sarà il momento dell’addio. A 35 anni, dopo tre stagioni vissute sotto il Vesuvio, il portiere spagnolo, con […] L'articolo Reina, l’addio al Napoli: “Il calcio funziona così, oggi sei qui e ...

La Fifa rivoluziona il calciomercato : verso l’addio alla sessione di gennaio : La Fifa rivoluziona il calciomercato: verso l’addio alla sessione di gennaio Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, vuole rivoluzionare il calciomercato. L’idea principale del numero uno del calcio mondiale è quella di cancellare la “finestra” invernale. Infantino, intervistato da l’Equipe, intende anche mettere un limite alle commissioni per agenti e intermediari, introducendo il tetto salariale ...

Icardi via dall’Inter?/ calciomercato - con l’addio del capitano - i nerazzurri chiuderebbero i conti con l’Uefa : Icardi via dall’Inter? Calciomercato, rinnovo e clausola in aumento, ma Raiola è alla finestra. Si discute in questi giorni il futuro del centravanti del club nerazzurro(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 13:59:00 GMT)

calciomercato Sampdoria : Dodò ad un passo dall’addio - la situazione : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria non ha chiuso il proprio Calciomercato in uscita, dato che il terzino brasiliano Dodò potrebbe lasciare il club a breve. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, il brasiliano sarebbe in procinto di andare in prestito al Santos con diritto di riscatto sino al 31 dicembre prossimo. Un’uscita obbligata per la Sampdoria che così facendo si libera di un contratto e spera nel rilancio del ...

Roma - Totti torna a parlare : l’addio al calcio - Spalletti e il ricordo più bello della carriera : A margine del del “Giubileo delle Leggende” tenutosi a Mosca, Francesco Totti ha rilasciato un’intervista all’emittente russa ‘Match Tv’ toccando diversi temi a partire dall’addio al calcio giocato dello scorso maggio: “Le parole più importanti sono arrivate dalla mia famiglia: dai miei figli, mia moglie, i miei genitori. A fine carriera sei distrutto dalle emozioni. Dopo 25 anni con la stessa ...

LIVE calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 23 gennaio in DIRETTA : Juventus su Pellegri - Dzeko verso l’addio - Inter blitz de Vrij : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, lunedì 22 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

calciomercato Inter/ News - Eder medita l’addio : lo vogliono in Premier (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: l’attaccante nel giro della nazionale italiana, starebbe pensando di dire addio al club meneghino(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:11:00 GMT)

calciomercato Juventus - Marchisio continua a meditare l’addio : possibile futuro in Mls : L’infortunio al crociato di un anno e mezzo fa potrebbe essere la ‘causa’ della separazione tra Claudio Marchisio e la Juventus dopo 25 anni insieme (comprese le giovanili). Il ‘Principino’ infatti non è mai riuscito a tornare ai livelli pre-infortunio e la folta concorrenza a centrocampo non lo ha di certo aiutato. Questa stagione avrebbe dovuto rappresentare quella della definitiva rinascita ma complici gli ...

calciomercato Inter - senti l’agente di Gaitan : “Vuole l’addio. Trasferimento a Milano? Ecco cosa dico” : Calciomercato Inter – Lisandro Lopez è ormai in dirittura d’arrivo ma non sarà l’unico colpo dell’Inter di questo gennaio. I nerazzurri trattano anche per Rafinha e Ramires. Ma non solo. L’intenzione del club meneghino è quella di ‘liberarsi’ di Joao Mario e per questo è stato proposto come pedina di scambio all’Atletico Madrid con Gaitan e Carrasco che piacciono molto all’Inter. Proprio ...

calciomercato Napoli/ News - Giaccherini verso l’addio : due le offerte (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'esterno d'attacco del club campano, Emanuele Giaccherini, pronto a dire addio al San Paolo(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:01:00 GMT)

calciomercato Fiorentina - Antognoni allo scoperto : gli innesti e l’addio di Borja Valero : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina si prepara a scendere in campo, importante partita contro l’Inter. Prima del match interessanti indicazioni da parte di Giancarlo Antognoni, club manager del club viola ai microfoni di Premium: “Borja? Scelta reciproca. A Firenze ha fatto bene e anche lui ha scelto per una nuova esperienza. Per noi è un periodo buono, di 7 risultati utili di fila ma troviamo un ostacolo difficile e ...

calciomercato Ternana - in 7 non partono per il ritiro : tutti gli esclusi pronti all’addio : Calciomercato Ternana – La Ternana è partita per il ritiro di Castiglion Fiorentina. Ben 7 giocatori però non hanno preso parte alle spedizione, ovvero quelli che sono al centro di trattative e che si preparano all’addio. Si tratta di Marino, conteso da Catania e Sambenedettese; Gigli che piace a Matera e Andria; Taurino e Bombagi, quest’ultimo seguito dal Catanzaro; Candellone che a Teramo, Pordenone, Sambenedettese e Matera e ...