I funerali di Davide Astori |  l’addio del calcio italiano   al capitano viola Diretta

Davide Astori - funerali in Santa Croce/ Centinaia di fedeli già in coda per l’ultimo saluto : I funerali di Davide Astori, oggi, alle 10, alla Basilica di Santa Croce a Firenze. La bara passerà anche per lo stadio. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:01:00 GMT)

funerali di Davide Astori - l'ultimo saluto al difensore in diretta : Il mondo del calcio è sotto shock, il presidente del Coni decide di annullare le gare in programma sia per la serie A che per la serie B. Morte Astori, la tragica mattinata all'Hotel Là di Moret ...

Davide Astori : alle 9 - 30 i funerali in Santa Croce - e in diretta su Sky - : 'Ciao Capitano, speciale Davide Astori': è il titolo dell'ultimo saluto in diretta giovedì 8 marzo dalle 9,30 su Sky Sport 24 e in streaming su Skysport.it Ha chiuso ieri sera la camera ardente Ha ...

Davide Astori oggi i funerali a Firenze : Ieri migliaia di persone in fila alla camera ardente a Coverciano del calciatore 31enne morto nel sonno a Udine il 4 marzo scorso

funerali di Davide Astori in Basilica di Santa Croce a Firenze/ La processione tocca lo Stadio Artemio Franchi : I Funerali di Davide Astori, oggi, alle 10, alla Basilica di Santa Croce a Firenze. La bara passerà anche per lo Stadio. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 07:02:00 GMT)

Tutta Firenze rende omaggio a Davide Astori - domani i funerali : Commozione che accomuna tutti, gente comune, tifosi, sportivi, personaggi famosi. Firenze rende omaggio a Davide Astori a Coverciano dove è

Davide Astori/ Questa mattina l’autopsia - giovedì i funerali a Firenze con lutto cittadino : Davide Astori, Questa mattina l’autopsia, giovedì i funerali a Firenze con lutto cittadino. Attorno alle ore 10:00 si è tenuto l’esame autoptico per stabilire le cause della morte(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 15:17:00 GMT)

A Firenze - il prossimo giovedì alle 10 - i funerali di Davide Astori nella Basilica di Santa Croce : ... la condotta esemplare di professionista attaccato ai valori della maglia viola, della Nazionale italiana nella quale ha giocato e del mondo dello sport in generale e, non ultima, la giovane età ...

Davide Astori - giovedì 8 marzo i funerali nella Basilica di Santa Croce : La salma di Davide Astori, il capitano della Fiorentina tragicamente scomparso nella notte tra sabato e domenica, sarà portata...

funerali Davide Astori a Santa Croce : 15.43 I Funerali di Davide Astori si svolgeranno giovedì 8 marzo alle 10 a Firenze,nella Basilica di Santa Croce: la decisione è stata presa dalla Fiorentina insieme alla famiglia del capitano viola scomparso improvvisamentel'altra notte,quando era in ritiro con i compagni a Udine in attesa della gara con la formazione friulana,per un infarto. La camera ardente per l'ultimo saluto a Astori sarà allestita al centro tecnico di Coverciano ...

funerali di Davide Astori : la compagna Francesca e i viola li vorrebbero a Firenze : ... ma soprattutto la tua piccola bimba, merita di sapere che il suo papà era a tutti gli effetti una persone perbene ..una grande eprsona perbene Eri l'espressione migliore di un mondo antico, superato,...