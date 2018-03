Honda CR-V | a Ginevra con tante frecce nellʼarco

Honda CR-V - A Ginevra la versione europea : La Honda ha fornito i dettagli relativi alla gamma europea della nuova CR-V , attesa al debutto al Salone di Ginevra . La nuova generazione, sviluppata su una piattaforma aggiornata, propone soluzioni tecniche innovative senza rivoluzionare il design, che appare in linea con i canoni del marchio e coerente con il Dna del modello. Design evoluto, debutta la versione a sette posti. Caratterizzata da dettagli aggressivi come il ...

Honda al salone di Ginevra - tra ibrido - elettrico e sport" : ... tanto apprezzato da essere in assoluto il Suv più venduto al mondo. Tra l'altro, in nuovo CR-V è disponibile per la prima volta nel Vecchio Continente con l'opzione della motorizzazione ibrida oltre ...