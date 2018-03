Guida breve alla finale di MasterChef 2018

Waymo e Uber ai ferri corti finiscono in Tribunale per brevetti su Guida autonoma : Teleborsa, - Braccio di ferro tra Waymo e Uber . La controllata di Alphabet , Google, specializzata nello sviluppo di auto a guida autonoma quasi un anno fa ha denunciato il gruppo che offre un ...

Amazon brevetta un braccialetto elettronico per “Guidare” i dipendenti : è polemica : Amazon brevetta un braccialetto elettronico per “guidare” i dipendenti: è polemica L’intento è quello di “aiutare” i lavoratori a rintracciare la merce al più presto, ma si temono le potenzialità di controllo Continua a leggere L'articolo Amazon brevetta un braccialetto elettronico per “guidare” i dipendenti: è polemica sembra essere il primo su NewsGo.