GR | treno contro auto a Poschiavo | tragedia sfiorata

“Presto - correte!”. Choc nella stazione di Milano - inutile ogni soccorso. L’allarme lanciato dopo un controllo sul treno - sul posto ambulanza e polizia. Aveva 20 anni appena : Un ragazzo di 20 anni, originario di Como, é stato trovato morto questa mattina all’interno del bagno di un treno trenord alla stazione Cadorna di Milano. Da quanto si é appreso, il giovane Aveva viaggiato su un convoglio della linea Saronno-Milano in direzione del capoluogo lombardo. Secondo le prime verifiche si ipotizza che la morte sia dovuta ad overdose, anche se saranno effettuati tutti gli accertamenti richiesti dal caso. La ...

trenord - parla un addetto : 'Noi costretti a usare pezzi vecchi - nessun controllo sulle ditte esterne' : In esclusiva per Tagadà la testimonianza di un operaio della manutenzione di Trenord. 26 febbraio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

trenord - bufera sulla gestione : allarme inascoltato e controlli inadeguati : Lo rivela Business Insider che pubblica un report dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie -

Montmollin - NE - : scontro treno-vettura - nessun ferito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

India : 4 elefanti uccisi nello scontro con un treno : In uno scontro con un treno passeggeri nel nordest dell’India, in un’area in cui i binari della ferrovia attraversano i corridoi degli elefanti, 4 esemplari sono stati uccisi nelle scorse ore. L’incidente si è verificato nello stato di Assam, ed ha provocato il deragliamento della motrice, ha spiegato un portavoce della società ferroviaria regionale. Un quinto elefante è rimasto gravemente ferito. Gli animali erano parte di un ...

Palpeggia una ragazza sul treno - poi la spinge contro la porta del bagno e tenta di violentarla : Si è seduto accanto a lei, ha provato a Palpeggiarla. Poi quando la vittima ha provato a scendere per chiedere aiuto, l'ha spinta con forza con la porta del bagno. E' successo a bordo di un treno di trenord partito da Milano e...

Usa : scontro tra treno AmTrak e merci - morti e feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

USA : scontro tra treno merci e passeggeri - morti e feriti : Un treno passeggeri AmTrak e un treno merci Csx si sono scontrati a Cayce, in Carolina del Sud: secondo quanto riferisce Fox News, che cita l’ufficio dello sceriffo della contea di Lexington, ci sarebbero almeno due morti e 50 feriti. A bordo del treno passeggeri New York-Miami si trovavano 139 viaggiatori e 8 membri del personale. L'articolo USA: scontro tra treno merci e passeggeri, morti e feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

treno DERAGLIATO/ L'esperto : la rottura del binario - una fatalità sulla linea più controllata d'Italia : Mentre si cerca di capire le cause dell'incidente ferroviario di Pioltello, si scatenano polemiche contro la scarsa efficienza di TRENOrd. L'intervista a FRANCO GUZZETTI

treno deragliato - quella rotaia stava per essere sostituita | L'ultimo controllo 14 giorni fa : All'indomani dell'incidente si cerca di fare chiarezza. A luglio c'era già stato uno "sviamento" di un convoglio ma senza conseguenze. L'11 gennaio l'ultimo controllo aveva dato esito positivo.

treno deragliato - la rotaia che ha ceduto stava per essere sostituita| Aperte tre inchieste : l'ultimo controllo 14 giorni fa : All'indomani dell'incidente ferroviario alle porte di Milano che ha causato la morte di tre donne si cerca di fare chiarezza. A luglio c'era già stato uno "sviamento" di un convoglio ma senza conseguenze. L'11 gennaio l'ultimo controllo aveva dato esito positivo. Tre le inchieste Aperte per accertare le cause

treno deragliato Milano : fuori binario per 2 km - poi contro un palo - : La ricostruzione di Rfi: "Tre vetture hanno percorso con alcune ruote fuori dalle rotaie circa due chilometiri". Il questore: "Cedimento tra vagoni". La procura di Milano ha aperto un fascicolo per ...

Milano : social contro trenord che parla di 'inconveniente tecnico' : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - I social si scagliano contro Trenord che, con un tweet delle 8.08, parla di "Circolazione interrotta tra Treviglio e Milano a causa di un inconveniente tecnico ad un treno". Parole scritte un'ora dopo l'incidente che ha coinvolto un treno proveniente da Cremona e dirett

Milano - treno deragliato a Pioltello : bufera contro trenord che parla di “inconveniente tecnico” : bufera sui social contro trenord che, con un tweet delle 08:08, parla di “Circolazione interrotta tra Treviglio e Milano a causa di un inconveniente tecnico ad un treno“: questo quanto scritto un’ora dopo il deragliamento del treno proveniente da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi, tra le stazioni di Treviglio e Pioltello. Innumerevoli i commenti contro l’azienda o le foto che mostrano il convoglio deragliato in ...