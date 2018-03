Governo : Orlando - spiegheremo a Mattarella perché no a intesa con M5S : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “Dovremo spiegare” al Capo dello Stato perché “è impossibile” un’intesa di Governo tra M5S e Pd. Lo ribadisce Andrea Orlando, ospite su Radio capital di ‘Circo massimo’. “Avremmo difficoltà -aggiunge- a spiegare perché facciamo un accordo con una forza che ancora mantiene dei tratti forcaioli, con una politica economica fortemente incomprensibile e demagogica. Se i ...

Orlando : “Il 90% del Pd contro il Governo con M5S o centrodestra”. Calenda : “Se accade lascio il partito” : «L’area Orlando, così come la maggioranza del Pd ha escluso la possibilità di un governo con i 5 stelle, così come con il Centrodestra. In modo chiaro per questa prospettiva si è pronunciato Michele Emiliano che ha ottenuto al congresso il 10%. Il 90% del gruppo dirigente del Pd è contrario ad un’alleanza con il M5S». Andrea Orlando ne è convinto e...

Andrea Orlando dalla madre di Pamela Mastropietro : "Stato e Governo le sono vicini" : Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha confermato ad HuffPost di aver incontrato nella sua abitazione a Roma Alessandra Verni, la madre di Pamela Mastropietro. La ragazza uccisa a Macerata per cui sono stati arrestati due ragazzi nigeriani."Non è mia intenzione strumentalizzare la vicenda come stanno facendo altri - ha affermato il ministro -. Mi è sembrato giusto manifestare alla madre di Pamela la vicinanza del Governo e ...

Elezioni - Minniti : ‘Governo di unità nazionale? Sì se c’è il Pd’. Orlando : ‘Impercorribile - noi alternativi alla destra’ : “Farei parte di un governo di unità nazionale? Assolutamente sì, purché ci fosse anche il mio partito”. Così il ministro dell’Interno Marco Minniti ha risposto a una domanda a Porta a Porta sottolineando poi che “ora siamo in piena competizione elettorale, ma dal 5 marzo la partita è nelle mani solide ed equilibrate del presidente della Repubblica e spetterà a lui dare una soluzione alle grandi questioni che si porranno”. ...