GOTHAM - Ad Arkham Si Fa Tutto Più Interessante Cosa dobbiamo aspettarci

lostinaflashforward

(Di giovedì 8 marzo 2018) Stasera sulla Fox andrà in onda il nuovo episodio di, e il ritorno tanto atteso di un personaggio.Il tredicesimo episodio di, “A Beautiful Darkness”, ci mostrerà il formarsi dell’alleanza tra Oswald e Jerome, o quanto meno l’inizio della loro convivenza ad.Dopo un episodio concentratosi maggiormente sulle Narrows e il nuovo dominio di Lee Thompinks, il nuovo episodio ci porta addai personaggi più attesi dai fan.Ammettiamolo, dal mid season finale, non vedevamo tutti l’ora di rivedere Oswald e Jerome, sopratperché alla fin fine, la sottotrama gangster, che ha trovato in Sofia la nuova regina di, si è rivelata la più.Senza contare che Jerome è uno dei personaggi più amati della serie e non vedevamo l’ora del suo ritorno, e sono sopratcuriosa di sapere come si influenzeranno a vicenda, e se finalmente Oswald rinuncerà dela ...