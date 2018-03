Giornata internazionale della donna | le storie del doodle e chi le ha disegnate

Giornata internazionale della Donna - Putin : “Siete un esempio da seguire” : Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto gli auguri alle donne in occasione della Giornata Internazionale della Donna citando il poeta Andrey Dementyev. “Solo voi, nostre care donne, siete capaci di creare un clima ospitale a lavoro e a casa, di portare il peso delle faccende quotidiane, di prendersi cura della casa e dei figli e di essere un esempio morale da seguire“. Il presidente ha anche lodato le madri di famiglie numerose e ...

Giornata internazionale della donna : Milano-Bicocca capofila del progetto UNIRE contro la violenza e il femminicidio : capofila di un progetto contro la violenza sulle donne: è questo il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito del progetto UNIRE, legato ad un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari opportunità per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. Il finanziamento ottenuto è di 125 mila euro per la durata di 18 mesi. Il titolo del progetto è UNIRE, ...

Alla Masseria Carminello Valverde (CT) 3 Top Chef protagoniste della Giornata internazionale della donna : La buona tavola, realizzata da esperte del mestiere, festeggia la Giornata internazionale della donna. Tre Chef di prim’ordine sono

Eccezionale scoperta nella Giornata internazionale della Donna : identificati i resti della leggendaria pilota Amelia Earhart : 1/3 ...

Festa della donna 2018 - frasi e auguri/Giornata internazionale della donna - le dediche divertenti degli uomini : Festa della donna 2018: tutti i programmi da guardare in tv oggi 8 marzo per questa speciale ricorrenza in compagnia delle persone a cui si vuole più bene(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 11:31:00 GMT)

Giornata internazionale della Donna : cosa rivelano le ricerche in rete : Oggi, quando non sappiamo qualcosa lo cerchiamo su Google e questa ricerca, spesso e volentieri, riflette i nostri interessi, le nostre curiosità e il nostro modo di guardare al mondo, che in molti casi, dipende dalla nostra cultura e dall’ambiente in cui siamo cresciuti. Per la Giornata della Festa della Donna, CupoNation? ha fatto un viaggio culturale e semantico nei paesi in cui l’azienda è attiva, per capire da vicino quali sono le ...

Giornata internazionale della festa della donna : le foto dal mondo : In questa gallery facciamo un giro per il mondo, tra le donne che ancora marciano, sotto il movimento #MeToo o con altri slogan, da Manila e Seoul, da Dhaka a Ciudad Juarez, perché vengano rispettati ...

Giornata internazionale della donna - il video tributo di Pomellato : Da Jane Fonda a Chiara Ferragni le storie di vita e carriere diverse ma unite nella difesa della dignità del genere femminile

Giornata internazionale della donna : tecnologie dell’informazione e della comunicazione essenziali per le conquiste al femminile : Il ruolo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel favorire la conquista da parte delle donne di potere decisionale, voce e status sociale sarà oggi al centro di un dibattito presso il Fondo internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), nella Giornata internazionale della donna. L’IFAD, insieme all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e al Programma alimentare mondiale (PAM), ...

Giornata internazionale della donna 2018 : dal vigile del fuoco al soldato - i mestieri femminili nel mondo [GALLERY] : 1/40 AFP/LaPresse ...

FESTA DELLA DONNA 2018 - FRASI E AUGURI/ Giornata internazionale della donna - le migliori canzoni per l'8 marzo : FESTA della donna 2018: tutti i programmi da guardare in tv oggi 8 marzo per questa speciale ricorrenza in compagnia delle persone a cui si vuole più bene(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 10:00:00 GMT)

Giornata internazionale della donna 2018 - Coldiretti : mimose e fiori per una donna su 2 : mimose e fiori per 1 donna su 2. E’ quanto emerge da una rilevazione on line della Coldiretti in occasione della festa dell’8 marzo sui regali più popolari per il tradizionale appuntamento che celebra la forza e il ruolo del mondo femminile nella società. Se il 39% degli italiani ha scelto fra i 12 milioni di rami di mimose prodotte in Italia – sottolinea la Coldiretti – un altro 8% si è orientato su altri fiori mentre un 14% ha scelto ...

Giornata internazionale della donna 2018 : donano mimose alle prostitute - la reazione della ragazze è sorprendente [VIDEO] : In Italia tra le cinquantamila e le settantamila donne sono costrette a prostituirsi. La prostituzione minorile nel nostro Paese è un fenomeno in costante crescita. Tutti osservano quello che accade ai bordi delle nostre strade. Molti, però, fingono di non vedere. O girano il volto da un’altra parte. Nella Giornata internazionale della donna 2018 Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, conduttori del format ECG su Radio Cusano Campus, ...

Giornata internazionale della donna - il femminismo è di tutti : Quest’anno l’8 marzo e la Giornata internazionale della donna arrivano dopo mesi particolarmente turbolenti che hanno influenzato il modo in cui la figura femminile viene vissuta, rappresentata e discussa all’interno della società. Segue infatti gli eventi legati al caso Weinstein, al movimento MeToo o QuellaVoltaChe e dopo le centinaia di migliaia di caratteri spesi per difendere la donna, accusare gli uomini, difendere gli uomini, ...