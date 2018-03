Giornalisti | Assostampa Catania | inaccettabile assunzione a titolo gratuito 2

liberoquotidiano

: Platea al completo, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, per il primo dei due seminari per giornalisti... - asstampatoscana : Platea al completo, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, per il primo dei due seminari per giornalisti... - sicilia_network : I giornalisti non possono lavorare gratis. - MaurizioBekar : RT @freelancefvg: 'Stop ai giornalisti sottopagati e senza diritti': l'appello della Clan-#Fnsi (con l'adesione di Assostampa... https://t.… -

(Di giovedì 8 marzo 2018) (AdnKronos) - "Non è più tempo - aggiunge il sindacato - di assalti alla diligenza ma di rigoroso rispetto delle leggi e delle norme. Gli uffici stampa non possono e non devono essere una riserva di incarichi di miglior favore per dipendenti pubblici che già ricoprono altri incarichi, ma strutture a