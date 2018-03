Geordie Shore | 12 volte in cui le ragazze sono state le femministe di cui abbiamo bisogno

Geordie Shore 16 : tutto quello che devi sapere sulla nuova stagione : Adesso sei pronto per tuffarti nelle nuove avventure di Geordie Shore 16 : dal 9 marzo, ogni venerdì alle 22:50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOW TV .

Charlotte Crosby : 6 domande molto personali alla star di Geordie Shore : Se pensi di sapere tutto su Charlotte Crosby, siamo pronti a dimostrare il contrario! La star di Geordie Shore ha risposto a sei domande personali, svelando altrettante curiosità: te le raccontiamo nel video! [arc id=”fc2066a1-81f1-49a0-8e0f-b715a54bd7e0″] Hai letto che Charlotte Crosby non è più single? La star ha confermato la relazione con Joshua Ritchie. Guarda com’è cambiato il cast di Geordie Shore dalla prima ...

Buon compleanno Nathan Henry : 7 curiosità sul protagonista di Geordie Shore : Ogni venerdì segui le sue avventure in Geordie Shore 15 - alle 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOW TV - e oggi Nathan Henry compie 27 anni: auguri! Ti raccontiamo di più su di lui, con le 7 curiosità nel video ! Come hai visto, oggi è il compleanno di un'altra celeberrima Shore: ...

Charlotte Crosby - cosa pubblicare : la star di Geordie Shore svela i segreti del suo Instagram : Charlotte Crosby ha rilasciato un’interessante intervista in cui racconta come usa i social, ovvero come sceglie e programma che tipo di foto postare, ma anche quanti scatti fa prima di trovare il selfie perfetto. Ti raccontiamo tutto nel video! [arc id=”4d809547-8002-4bbe-9cdd-bd6267ece55f”] Hai sentito che Charlotte Crosby non è più single? La star ha ammesso la relazione con Joshua Ritchie. Guarda com’è cambiato il ...

Geordie Shore - Vicky Pattison ha spiegato perché non ha più rapporti con il resto della gang : Ex On The Beach: Body SOS va in onda ogni mercoledì alle 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV . ph: getty images

Geordie Shore incontra Floribama Shore : Chloe e Sam commentano il nuovo show : ... ne vedremo delle belle a Floribama Shore ! Segna l'appuntamento: Floribama Shore parte il 23 febbraio e va in onda ogni venerdì alle 23.40 in prima tv su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV . ...

Geordie Shore - Nathan Henry mostra il suo nuovo fisico : ha perso 15 chili : Ex On The Beach: Body SOS parte il 7 febbraio e va in onda ogni mercoledì alle 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV . ph: getty images

Geordie Shore 15 : preparati a vedere Aaron Chalmers diventare un lottatore professionista : Adesso siamo pronti a fare il tifo per lui in questa nuova avventura Scopri se Aaron vincerà il suo primo incontro di MMA, stasera alle 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOW TV . E ogni ...

La star di “Geordie Shore” Sophie Kasaei è sexy in bikini (FOTO) : La star di “Geordie Shore” Sophie Kasaei è stata vista in un bikini rosa sulla spiaggia di Lanzarote: L'articolo La star di “Geordie Shore” Sophie Kasaei è sexy in bikini (FOTO) proviene da Buzzland.

Crash Karaoke : i ragazzi di Geordie Shore rivelano con chi vorrebbero fare un duetto : ... segna l'appuntamento con Hannah Rad e Dylan Landon che ti aspettano con i nuovi episodi di Crash Karaoke ogni domenica alle 19.00 su MTV (Sky 133) e in streaming su NOWTV. Le avventure della gang ...

Geordie Shore : tutti interventi di chirurgia estetica a cui si sono sottoposte da Charlotte Crosby - Vicky Pattison &co : La trasformazione delle ragazze di Geordie Shore è sotto gli occhi di tutti: da un lato, ci sono Marnie e Chloe che mirano ad assomigliare sempre di più alle Kardashian-Jenner; dall’altro c’è Vicky Pattison che non ha intenzione di mettersi a dieta in vista del matrimonio (anche perché è già bellissima così). Poi c’è Charlotte che ha lasciato tutti a bocca aperta con una foto in cui non riusciva a contenere il seno ...