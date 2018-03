Gattuso non getta la spugna

Wenger : "A Gattuso non servono consigli" : ANSA, - MILANO, 7 MAR - Rino Gattuso si definisce "un allenatore dei pulcini", rispetto ad Arsene Wenger, ma l'allenatore francese non se la sente di dare alcun tipo di consiglio al collega del Milan: ...

Milan - Gattuso : 'Non sottovalutiamo l'Arsenal. Astori? Ricordo quando mi chiedeva il permesso per...' : Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport in vista del match di Europa League contro l'Arsenal: 'Astori? Difficile da spiegare come ho vissuto gli ultimi giorni. Lui aveva 16 anni, mi Ricordo, ce lo siamo detti anche quando l'ho ...

Boban : 'Inter senza gioco? Non l'ha mai avuto. Milan e Gattuso - così non basta' : Zvonimir Boban , ex centrocampista del Milan e oggi segretario generale aggiunto della Fifa, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del Derby della Madonnina di questa sera, senza tralasciare critiche alle due Milanesi: 'Mi ha sorpreso questa rimonta, ma certo il tempo passato insieme ha aiutato i giocatori a ...

Gattuso - San Siro non fischi Kalinic : ANSA, - CARNAGO , VARESE, , 3 MAR - "Mi posso anche staccare il cuore e darglielo per farci i palleggi". Rino Gattuso usa questa immagine paradossale per spiegare il rapporto con i suoi calciatori in ...

Gattuso : 'Domani non si può sbagliare. Stiamo vicini a Kalinic e Silva' : Q uesta squadra ha scritto la storia del calcio mondiale, è una delle più grandi società al mondo. Quando un giocatore arriva al Milan arriva in un grande club, c'è tutto qui: organizzazione, c'è ...

Derby : Gattuso - Milan non può sbagliare : ANSA, - CARNAGO , VARESE, , 3 MAR - Rino Gattuso vuole "11 avvelenati in campo" contro l'Inter. "Ci giochiamo tutto, è come una finale se vogliamo ancora puntare alla Champions - ha detto l'allenatore ...

Milan - Gattuso : 'Stanchi? Non voglio sentire storie - per noi è una finale' : È uno dei più forti al mondo, è un cecchino. Se ha una o due occasioni, non perdona mai'. Dichiarazioni Bonucci . 'Io come Conte? Quando vincerò quello che ha alzato Antonio e avrò 300 panchine in A, ...

Gattuso - un po' operaio e un po' Einstein «Ma non ho fatto niente» : Non tutto ciò che può essere contato, conta e non tutto ciò che conta, può essere contato. La frase, firmata Albert Einstein, era affissa all'ingresso dell'aula dell'università di Princeton ma potrebbe tranquillamente campeggiare in bella vista nello spogliatoio di Rino Gattuso, a Milanello in queste ore. Perché a contare i risultati, le perfomance, la finale raggiunta mercoledì notte a Roma sotto la neve, la striscia positiva ...

Mirabelli : "Gattuso non è un traghettatore - consapevoli della scelta fatta" : Mirabelli, ai microfoni di Rai Sport ha voluto elogiare il lavoro del tecnico calabrese: 'Quando lo abbiamo scelto eravamo consapevoli di aver fatto una scelta importante. Per noi non è un ...

Milan - finale di Coppa Italia nel segno di Gattuso e della sua umiltà : “Io non sono nessuno - ma…” : Milan, finale di Coppa Italia nel segno di Gattuso e della sua umiltà: “Io non sono nessuno, ma…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, finale DI Coppa Italia- Juventus-Milan sarà la finale di Coppa Italia della stagione 2017/2018. Dopo una dura e equilibratissima battaglia contro la Lazio, i rossoneri volano in finale grazie al rigore ...

