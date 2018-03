Galaxy S9 e S9 Plus | svelato il manuale ufficiale Data uscita | prezzo e caratteristiche

Disponibile online il manuale utente di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : Samsung pubblica sul suo sito il manuale utente online di Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, che include le caratteristiche tecniche e soprattutto permette di scoprire più da vicino le nuove funzionalità offerte dai flagship 2018 del produttore. L'articolo Disponibile online il manuale utente di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Efficace riduzione del rumore - non convincono le Emoji AR : Tra pochi giorni Samsung Galaxy S9 e S9 Plus arrivano ufficilamente sul mercato. Promossa la riduzione del rumore, soprattutto nelle foto notturne, non convincono le Emoji AR.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:03:00 GMT)

Svolta 3 Italia su Samsung Galaxy S8 Plus : aggiornamento Oreo con XXU1CRB7 : Svolta importante anche da parte di 3 Italia per i Samsung Galaxy S8 Plus, che ricevono anch'essi l'aggiornamento del proprio OS ad Android Oreo 8.0. Proprio a cavallo dei giorni in cui il file OTA aveva iniziato a fare il giro del nostro Paese sui modelli no brand e serigrafati Vodafone, ecco arrivare anche il giorno destinato alle varianti che apportano la firma dell'operatore H3G, dal peso specifico di 1023,97 MB (inutile dirvi che la ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : anche la nuova posizione del sensore delle impronte potrebbe essere scomoda : Tra le novità dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus vi è anche il posizionamento posteriore del sensore per il riconoscimento delle impronte digitali L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: anche la nuova posizione del sensore delle impronte potrebbe essere scomoda è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Con la nuova Experience app potete “provare” Samsung Galaxy S9/S9 Plus : Samsung pubblica sul Google Play Store la nuova "Experience app for Galaxy S9/S9+", che consente di "provare" alcune delle funzionalità e delle caratteristiche dei nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus appena presentati al MWC 2018. L'articolo Con la nuova Experience app potete “provare” Samsung Galaxy S9/S9 Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Prende il via l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodafone oggi 6 marzo : i dettagli : Il giorno è arrivato: l'aggiornamento dei Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodaone ad Oreo è partito proprio oggi 6 marzo. L'operatore ha tenuto fede alla parola data con la pianificazione dei suoi update, condivisa qualche giorno fa con i nostri lettori ed in effetti Android 8.0 sta gradualmente toccando tutti i dispositivi interessati. I firmware dedicati al major update sono i seguenti: G950FXXU1CRAP per il modello Galaxy S8 no brand e il ...

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus brand Vodafone accolgono Android 8.0 Oreo : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus brand Vodafone si aggiornano in queste ore ad Android 8.0 Oreo con Samsung Experience 9.0 e patch di sicurezza di febbraio. L'update G950/G955FXXU1CRB7 è piuttosto pesante, per cui vi consigliamo di effettuarlo sotto rete Wi-Fi. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus brand Vodafone accolgono Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Rate di TIM sul prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : promozioni già importanti : Riusciamo finalmente ad intravedere il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con TIM, con ripartizione Rateale e tutto quanto il resto (potrete approfittarne a partire dall'8 marzo), grazie alle indiscrezioni riportate da 'hwbrain.it'. Prima di immergervi nella lettura e valutare la possibilità di cogliere al volo le offerte, facciamo presente che potrete aderire solo in presenza di una SIM con piano dati regolarmente attivo. Per il Samsung ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ I prezzi in Italia. La versione da 256 GB solo nello shop ufficiale Samsung : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: dove e come acquistare i due nuovi smartphone in Italia. La versione da 256 GB è esclusiva dello shop ufficiale Samsung.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:46:00 GMT)

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Nuovi test : iPhone X è più potente e veloce : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sono stati sottoposti da AnandTech ad alcuni test per mettere alla prova le loro capacità di elaborazione. I Nuovi modelli battuti da iPhone X.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:55:00 GMT)

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus pubblicizzati sui vecchi smartphone del produttore : La campagna promozionale dedicata ai nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus è ormai entrata nel vivo e tra le iniziative ve n'è una per gli utenti Samsung L'articolo I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus pubblicizzati sui vecchi smartphone del produttore è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : buoni i pre-ordini in Canada e nuovo video promo negli USA : Mark Childs, CMO di Samsung Canada, ha reso noto che l'accoglienza riservata dal pubblico ai Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus è stata molto positiva L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: buoni i pre-ordini in Canada e nuovo video promo negli USA è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus in promozione a rate con Tre Italia per un’altra settimana : C'è ancora una settimana di tempo per accaparrarsi i Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus usufruendo di una delle offerte vantaggiose di Tre Italia L'articolo Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus in promozione a rate con Tre Italia per un’altra settimana è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Al Samsung Galaxy S9 Plus va il “Best New Connected Device” del MWC 2018 - a Samsung vanno altri 30 riconoscimenti : Il Mobile World Congress 2018 di Barcellona è stato per Samsung un successo. Gli oltre 30 riconoscimenti che l'azienda sudcoreana ha ottenuto lo testimoniano. C'è poi anche il Samsung Galaxy S9 Plus che viene eletto come il "Best New Connected Device", premio facente parte dei GLOMO Awards 2018 che hanno raggiunto anche altri dispositivi dell'azienda sudcoreana. L'articolo Al Samsung Galaxy S9 Plus va il “Best New Connected Device” ...