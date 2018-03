G8 | per la Corte Europea dei Diritti Umani è ammissibile il ricorso dei poliziotti

8 marzo - Asia Argento a Roma per corteo femminista "WeTooGether". FOTO : 8 marzo, Asia Argento a Roma per corteo femminista "WeTooGether". FOTO L’attrice ha partecipato alla manifestazione organizzata dal collettivo femminista "Non una di meno". LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

8 marzo - Asia Argento al corteo di Non Una di Meno. Se la prende con i giornalisti : “Via - non fate nulla per le donne” : “Andate via. Non fate nulla per le donne”, urla Asia Argento ai giornalisti al corteo di Non Una di Meno, organizzato a Roma in occasione dell’8 marzo. “Avete fatto gossip sui nostri stupri, vergognatevi. Lasciate che queste donne possano esprimersi. Questa è la più grande rivoluzione che abbia mai visto”. Il corteo del movimento femminista Non una di meno è partito da piazza Vittorio per arrivare in piazza Madonna ...

Corteo a Milano - lancio di uova e slogan per dire “basta alla violenza sulle donne” : lancio di uova «ripiene» di vernice rosa e scarpette rosse: le hanno lanciate alcune ragazze durante il Corteo promosso questa mattina dagli studenti e dal movimento «Non una di meno», che ha percorso le vie di Milano in occasione dell’8 marzo. I bersagli, le banche e i negozi che vendono pellicce. E poi slogan femministi amplificati dal megafoni...

SCIOperO DEI MEZZI - OGGI GIOVEDÌ 8 MARZO/ Stop Atac - Atm treni e aerei : Roma bloccata dai cortei : SCIOPERO generale OGGI 8 MARZO 2018: MEZZI pubblici e trasporti ko, Stop Atm, Atac, Anm. treni, aerei, taxi nel caos: orari, informazioni e ultime notizie nella giornata della donna(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:48:00 GMT)

Roma - Trasporti a rischio e corteo : lo sciopero blocca la città : Si ferma la città nel giorno delle donne. Otto marzo di lotta ma anche di caos per lo sciopero nazionale dei Trasporti di 24 ore, a proclamarlo l'Unione sindacale di base, Cobas, Cub, Cgil, Cisl e Uil.

Casinò Aosta - la Corte dei Conti fa sequestrare beni a 21 consiglieri per danno erariale nei finanziamenti pubblici : Dagli ex presidenti della Regione Augusto Rollandin e Pierluigi Marquis al presidente del Consiglio Valle Joel Farcoz, passando per i consiglieri regionali Luca Bianchi, Stefano Borrello, David Follien, Antonio Fosson, Giuseppe Isabellon, André Lanièce, Marilena Peaquin, Claudio Restano e Renzo Testolin. Sono 21 in tutto, tra consiglieri ed ex consiglieri, i politici della Valle d’Aosta a cui la Guardia di Finanza ha notificato mercoledì ...

Verso l’8 marzo - “Non una di meno” lancia lo sciopero globale delle donne : mobilitazioni e cortei in tutta Italia : “Lotto marzo stregate – invochiamo marea, scateniamo tempesta”. Con uno striscione di venti metri e una nuvola rosa e viola shocking, la “marea femminista” di Non una di meno (NUDM) annuncia il suo ritorno tra le strade di tutta Italia. Non temono la neve che imbianca la Darsena di Milano, le scioperanti dell’8 marzo, e scelgono il weekend elettorale per ricordare ai milanesi quello che sta diventando l’appuntamento ...

L'8 marzo la lotta delle donne : a Bologna sciopero - presidio e corteo : L'otto marzo si asterranno dal lavoro, 'produttivo e riproduttivo', qui come in altre settanta città di Italia e sessanta Paesi del mondo. Diranno no anche al lavoro invisibile che svolgono dentro le ...

Torino - indagata per oltraggio e istigazione a delinquere la maestra che insultò agenti durante corteo antifascista : È stata indagata dalla Procura di Torino, per istigazione a delinquere, oltraggio a pubblico ufficiale e minacce Lavinia Flavia Cassaro la maestra di una scuola elementare che, lo scorso giovedì sera durante il corteo contro CasaPound, ha augurato la morte e insultato i poliziotti schierati. “Vigliacchi, dovete morire, fascisti”, aveva urlato. La donna ha spiegato che non voleva augurare la morte ai singoli agenti, “ma ...

Elezioni : Di Maio - per cortesia dovevo informare Capo Stato - poi deciderà lui : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Credo di aver fatto bene, per cortesia dovevo informare il Quirinale che questa settimana avrei presentato i nostri candidati ministri, poi sarà il Presidente della Repubblica a decidere”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, candidato premier M5S, ospite di Rtl 102.5. “Vedo che molti giornali tirano per la giacca il Presidente della Repubblica -ha aggiunto- e questa non è una buona cosa”. ...

