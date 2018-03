G8 Genova | Corte Europea Ammessi i ricorsi dei poliziotti della Diaz

Genova - corteo antifascista contro l’apertura delle sedi di estrema destra. Cinquemila in strada : “La città non li vuole” : Circa 5.000 persone nella giornata di ieri hanno attraversato Genova in corteo per manifestare contro la concessione di spazi a formazioni di ispirazione fascista come quelle che, negli ultimi tre anni, hanno alzato le serrande delle loro sedi nella città decorata con la medaglia d’oro per la Liberazione nel 1945. Un corteo eterogeneo composto prevalentemente da giovani dell’area dei centri sociali, associazioni, esponenti della sinistra, ...