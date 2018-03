ilgiornale

: Furono i compagni e non CasaPound a colpire il loro militante - reportitaliano : Furono i compagni e non CasaPound a colpire il loro militante -

(Di giovedì 8 marzo 2018) Chissà se è stato un colpo sfuggito di mano o un clamoroso errore di persona o cos'altro: ma la bastonata che il 18 gennaio 2015 a Cremona spedì in coma ilantagonista Emilio Visigalli va catalogata indubbiamente come «fuoco amico». Aviolentemente Visigalli (netturbino in provincia di Lodi, da sempredell'ultrasinistra) sul lato destro del cranio, rischiando di ammazzarlo, non fu un neofascista di Casa Pound ma uno dei suoi stessi, uno del gruppone del centro sociale «Dordoni» accorso per dare una lezione ai rivali. Due sabati dopo, per «vendicare» Visigalli, la tranquilla Cremona fu messa a ferro e fuoco dagli autonomi calati da tutta la Lombardia. Peccato che al'uomo fosse stato uno dei.In tribunale a Cremona è in corso il processo a esponenti di entrambi i ...