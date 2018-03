Funerali Davide Astori | diecimila tifosi in piazza Santa Croce per l’addio al capitano

"Se avessi due vite te le dedicherei entrambe". Lacrime e dolore ai Funerali di Davide Astori a Firenze : Un lungo applauso e Lacrime: così per il passaggio del feretro di Davide Astori davanti allo stadio Franchi di Firenze da parte dei tantissimi presenti che volevano dare il loro ultimo saluto al capitano viola scomparso domenica scorsa. Via via si erano radunate oltre duemila persone.Il carro funebre, scortato da due motociclisti della polizia e quattro della polizia municipale, è passato lentamente davanti allo stadio e tra i ...

I Funerali di Davide Astori : l’addio del calcio italiano al capitano viola Diretta : La camera ardente è stata visitata da oltre 12mila persone. La cerimonia nella basilica di Santa Croce officiata dall’arcivescovo Giuseppe Betori

Funerali Davide Astori a Santa Croce : 15.43 I Funerali di Davide Astori si svolgeranno giovedì 8 marzo alle 10 a Firenze,nella Basilica di Santa Croce: la decisione è stata presa dalla Fiorentina insieme alla famiglia del capitano viola scomparso improvvisamentel'altra notte,quando era in ritiro con i compagni a Udine in attesa della gara con la formazione friulana,per un infarto. La camera ardente per l'ultimo saluto a Astori sarà allestita al centro tecnico di Coverciano ...

