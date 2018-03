Forza Italia | dalla Campania i primi attacchi a Salvini leader

Elezioni - processo a Forza Italia : E adesso in Forza Italia si apre l'ora dei processi. Per ora solo nel retrobottega, visto che il voto ha regalato uno scenario politico ancora troppo 'liquido' per esporsi alla luce del sole. Ma ...

Dissesto evitato a Modica - Forza Italia soddisfatta : Eravamo fiduciosi sull'esito positivo della vicenda dichiarano i componenti del Gruppo di Forza Italia a Palazzo San Domenico

Ravello - errore nel conteggio dei voti : 133 preferenze di Forza Italia alla Lega : Approfondimenti Movimento Cinque Stelle: ecco i voti ottenuti dai candidati salernitani alle 'parlamentarie' 4 febbraio 2018 'Nella terza sezione del Comune di Ravello in provincia di Salerno 133 voti ...

Elezioni - Rotondi - Forza Italia - : 'C'è dolore per l'esclusione di Paola Pelino' : Elezioni, Razzi: 'Senza di me Forza Italia ha perso tra l'1 e il 2% dei voti' 3 Elezioni, Popolo della Famiglia: 'Il nostro è un progetto non solo necessario ma urgente' 4 Elezioni, D'Incecco: '...

Neo deputato di Forza Italia indagato per corruzione : “Inizio lo sciopero della fame” : «Da questo momento e fino a quando non sarà aperta un’indagine, farò lo sciopero della fame. Lo faccio per me, per i miei figli, per i tanti cittadini onesti vittime della “giustizia” e per una Giustizia vera, alla quale vorrei poter ancora credere». Lo scrive su Facebook il neoeletto alla Camera Ugo Cappellacci (Fi), al centro di un’inchiesta dell...

ELETTI Forza Italia - REGIONALI LOMBARDIA 2018/ Nomi - seggi e voti : ecco tutti i 14 consiglieri - c’è Gallera : ELETTI lista FORZA ITALIA, risultati delle elezioni REGIONALI LOMBARDIA 2018: seggi e voti. ecco tutti i 14 consiglieri ELETTI nel partito di Berlusconi, le preferenze per tutte le province(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 17:30:00 GMT)

«Sbagliato il conteggio di voti nel Sannio» - Forza Italia si muove per ripescare Lotito : «Trasmissioni di dati zeppi di errori. Alcuni dati del proporzionale cambieranno. Cominciano ad arrivare le prime segnalazioni di incongruenze tra quanto scrutinato e quanto comunicato al...

Forza Italia - Tajani si sfila : 'Intendo continuare a fare il Presidente del Parlamento europeo' : 'Intendo continuare a fare il Presidente del Parlamento europeo, non ho mai fatto campagna elettorale. Ho sempre anteposto l'interesse del Parlamento europeo a qualsiasi altra cosa. Certo poi sono ...

Niccolò Ghedini - la fronda in Forza Italia che lo attacca. Il big sotto anonimato : 'Ha favorito la Lega' : Per la prima volta, nel mirino di Forza Italia ci finisce Niccolò Ghedini . Il punto, come vi avevamo già spiegato , è che il una parte del partito lo accusa per la errata compilazione delle liste ...

ELETTI Forza Italia - REGIONALI LAZIO 2018/ Nomi - seggi e voti : i consiglieri di Roma e Latina : ELETTI lista FORZA ITALIA, i risultati delle elezioni REGIONALI LAZIO 2018: seggi e voti. I candidati forzisti, le ultime notizie e i precedenti del 2013(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:59:00 GMT)

Previsioni Euro - per alcuni analisti l'Italia nuocerà alla sua Forza : Tuttavia, la probabilità di progredire su progetti a livello Europeo come l'unione dei mercati dei capitali, la revisione della politica agricola o la spinosa questione della gestione dei flussi ...

Elezioni - Berlusconi : “Felice per Salvini. Rimango leader di Forza Italia e regista centrodestra” : “La nostra coalizione è risultata la prima formazione politica e questo deve essere determinante per ricevere l’incarico di governo. Sono felice per Matteo Salvini, sono felice per la Lega con cui siamo stati per lunghi anni al governo e con la quale governiamo regioni importanti. Confermo nel rispetto verso gli alleati e dei patti intercorsi Rimango il leader di Fi, sarò il regista del centrodestra e il garante della compattezza della ...

Elezioni - D'Alì : Forza Italia ha perso in Sicilia : è scollegata dal territorio... : Adesso sta ad una nuova classe politica farsi avanti su questo piano e sta ai cittadini dare fiducia ai progetti piuttosto che alla protesta. Lei ha già una roadmap per le prossime Elezioni ...

